快訊

郭台銘沒到！曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」 超正女兒亮相打氣

昔讚國手尪莊英杰1天6次！星光幫安歆澐認婚變…抓包老公偷吃閨密

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

韓國蔚山發電廠倒塌事故 持續搜救2名失蹤者

中央社／ 首爾8日綜合外電報導

韓國東南部蔚山市的韓國東西發電廠蔚山發電本部在6日發生坍塌事故，韓聯社今天報導，為了尋找2名失蹤者，搜救進行到第3天仍進展困難，搜救隊將持續與專家討論救援方案。

韓國東西發電廠蔚山發電本部的60公尺高塔式鍋爐（5號機）在6日坍塌，共有7人被掩埋，目前被發現的5人中有3人已死亡，另外2人推定死亡。

韓聯社今天報導，前一晚的搜救作業中，夜間共投入約40名救援隊員，以5人為一組、每組輪替30分鐘進行搜索，並動用無人機、熱影像探測器等設備，但也未能發現2名失蹤者，且天亮後不時下起大雨，使搜救作業更加困難。

消防當局指出，倒塌的鍋爐塔內部鋼筋結構複雜、難以進入，正與專家持續討論有效的搜尋與救援方案，消防人員也仍持續嘗試進入結構內展開搜尋與救援工作。

根據報導，5號機兩側的4號機、6號機也存在倒塌風險，中央災害應對本部已與罹難者家屬達成協議，為確保搜救工作順利進行，預計下星期將針對4號機、6號機進行爆破拆除。

韓國總理金民錫今天前往倒塌事故現場，他表示，「請動員一切力量，盡最大努力，讓尚未獲救的人員能早日回到家人身邊」。不過他也強調，「由於現場仍存在許多危險因素，請務必全力確保安全，避免發生二次事故」。

蔚山地方檢察廳今天表示，已成立蔚山火力發電廠鍋爐塔倒塌事故專案調查小組。專案調查小組表示，「將與警方、僱傭勞動部等機關合作，迅速、嚴正地調查具體事故發生經過與責任關係，並全力支援罹難者遺屬等受害者。」

死亡

延伸閱讀

韓國《Just Makeup》堪稱美妝版「黑白大廚」！IU化妝師徐玉教妳小臉上妝法

北韓向東部外海射彈 韓國軍方：飛行約700公里

MLB／在機場把「父親債主」趕走 金慧成遭韓國網友嚴厲斥責

以創意卡哇伊造型甜點 弘光科大勇奪南韓AFA世界廚藝大賽6金

相關新聞

北海道牧場熊出沒！一掌打凹引擎蓋、爪痕深長 工作人員急倒車逃命

日本熊害日益頻繁，各地都有熊出沒， 甚至闖入人類生活的領域，人心惶惶。北海道一處牧場工作人員開車遇到熊襲擊，幸好並未受傷，但車頭遭熊一掌打凹，牧場呼籲周遭居民或經過的民眾注意安全。

警署當炮房？日派出所已婚部長與下屬「激戰數月」 雙方稱有性無愛

在工作場所理應只能辦公，不應發生「18禁」的事情。日本神奈川縣警署爆出醜聞，40多歲巡査已婚部長與和20多歲女巡查發展出「炮友」關係，多次在值班期間在派出所發生性行為。

COP30登場：美國缺席 中國補位？

《聯合國氣候變化框架公約》第30次締約方會議COP30將於下週一（11月10日）在亞馬遜雨林外圍的巴西貝倫市展開。在《巴黎協定》簽署滿十週年之際，全球均溫仍持續攀升。會前，多國領袖週四（6日）出席相關會議，警示「時間所剩不多」。

UN：2025恐成史上最熱年之一 但高溫趨勢仍可逆轉

聯合國今天說，2025年受到一連串異常高溫影響，有望成為史上最炎熱的年份之一，但強調這一趨勢仍有可能逆轉

「想回家」曝光黑色交易…12歲泰女童被騙到東京賣淫 生母疑在台工作

日本富士新聞網（FNN）報導，日本東京一間按摩店涉嫌雇用一名12歲泰籍少女從事性交易，51歲店主細野正之因涉案被捕。富士...

日本教師涉分享偷拍女童畫面 群組7成員全數落網

日本先前發生教職員涉嫌偷拍女童，並把偷拍畫面上傳到社群媒體群組的事件，震驚日本社會。愛知縣警方昨天逮捕此案第7名成員，宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。