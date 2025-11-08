韓國蔚山發電廠倒塌事故 持續搜救2名失蹤者

韓國東南部蔚山市的韓國東西發電廠蔚山發電本部在6日發生坍塌事故，韓聯社今天報導，為了尋找2名失蹤者，搜救進行到第3天仍進展困難，搜救隊將持續與專家討論救援方案。

韓國東西發電廠蔚山發電本部的60公尺高塔式鍋爐（5號機）在6日坍塌，共有7人被掩埋，目前被發現的5人中有3人已死亡，另外2人推定死亡。

韓聯社今天報導，前一晚的搜救作業中，夜間共投入約40名救援隊員，以5人為一組、每組輪替30分鐘進行搜索，並動用無人機、熱影像探測器等設備，但也未能發現2名失蹤者，且天亮後不時下起大雨，使搜救作業更加困難。

消防當局指出，倒塌的鍋爐塔內部鋼筋結構複雜、難以進入，正與專家持續討論有效的搜尋與救援方案，消防人員也仍持續嘗試進入結構內展開搜尋與救援工作。

根據報導，5號機兩側的4號機、6號機也存在倒塌風險，中央災害應對本部已與罹難者家屬達成協議，為確保搜救工作順利進行，預計下星期將針對4號機、6號機進行爆破拆除。

韓國總理金民錫今天前往倒塌事故現場，他表示，「請動員一切力量，盡最大努力，讓尚未獲救的人員能早日回到家人身邊」。不過他也強調，「由於現場仍存在許多危險因素，請務必全力確保安全，避免發生二次事故」。

蔚山地方檢察廳今天表示，已成立蔚山火力發電廠鍋爐塔倒塌事故專案調查小組。專案調查小組表示，「將與警方、僱傭勞動部等機關合作，迅速、嚴正地調查具體事故發生經過與責任關係，並全力支援罹難者遺屬等受害者。」