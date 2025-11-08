北海道牧場熊出沒！一掌打凹引擎蓋、爪痕深長 工作人員急倒車逃命
日本熊害日益頻繁，各地都有熊出沒， 甚至闖入人類生活的領域，人心惶惶。北海道一處牧場工作人員開車遇到熊襲擊，幸好並未受傷，但車頭遭熊一掌打凹，牧場呼籲周遭居民或經過的民眾注意安全。
北海道桑田牧場官方X昨日發文，表示6日晚間工作人員在開車前往照護動物途中遇到熊，從影片中可以看到，一頭體型碩大的熊衝向車輛，工作人員急忙倒車，但熊還是一掌打在引擎蓋上，發出沉重的碰碰聲。
幸好工作人員全身而退，事後檢查車子時，發現引擎蓋被熊打凹，還有利爪留下的刮痕，僅一掌就對車頭造成嚴重破壞，其攻擊力道令人後怕。
日本政府為因應熊害，派出陸上自衛隊前往秋田縣，協助設置與運送箱型陷阱等，提供捕熊作業的後方支援，但自衛隊員未接受獵殺野生動物的訓練，且此類行動亦不屬於自衛隊法或其他法規所規定的任務，因此不會使用槍枝獵殺。
另外有日本團隊做出「熊出沒地圖」，整合全日各地熊出沒資料、比對登山路線、城市與景點、統整危險區域，並提供日文版和英文版，讓海外遊客也能掌握相關情報。
