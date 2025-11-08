快訊

郭台銘沒到！曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」 超正女兒亮相打氣

昔讚國手尪莊英杰1天6次！星光幫安歆澐認婚變…抓包老公偷吃閨密

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

捷克新眾議長惹議 專家：外交與形象轉型面臨挑戰

中央社／ 布拉格7日專電

捷克「自由與直接民主黨」（SPD）領袖岡村富夫5日當選眾議院議長，捷克政治學者佩赫指出，岡村富夫政治風格具爭議性，「未來他與民主國家領導人展開建設性對話，並且要能有效代表捷克，將是項艱鉅挑戰。」

日裔捷克政治人物岡村富夫（Tomio Okamura）5日當選為新任眾議長，成為捷克憲政體系中排名第3的高階官員。這位具爭議性的政治人物，在上任第一天就將掛在眾議院的烏克蘭國旗移除，引起各界批評，今年稍早還曾因涉嫌煽動種族仇恨而被起訴。

捷克政治學者兼評論員佩赫（Jiří Pehe）接受布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）訪問時分析，岡村富夫的當選並不令人意外，這是捷克新執政聯盟「不滿公民行動黨」（ANO）、「自由及直接民主黨」與「汽車黨」（Motoristé）內部協商的結果。

佩赫說，「他能取得這樣高位，被普遍視為與準總理巴比斯（Andrej Babiš）之間的政治交易結果。」

佩赫認為，岡村富夫雖試圖在新職位上重新塑造形象，但要擺脫具爭議性的政治風格，恐怕相當困難。「令人意外的是，岡村富夫宣稱希望在經歷嚴重政治對立之後，團結社會、展現政治家的風範。以他過去的行為來看，這似乎不太可能，但他似乎真心相信自己能這樣做。」

岡村富夫近年爭議不斷。他曾因政黨在布拉格張貼的種族歧視性廣告看板遭檢方起訴，畫面描繪持刀、滿身鮮血的非洲移民，遭批煽動仇恨。雖然他在10月重返國會後因議員豁免權而暫時免於起訴，但議會仍可能就解除豁免權再度表決。

對於外界批評其極端主義與親俄立場，岡村富夫在當選後的會議上僅作簡短發言，並未回應各方質疑。

佩赫對此表示，「批評者認為，他的分化言論與親俄、反烏克蘭態度可能構成安全風險，也讓他難以代表捷克對外交流。若他以議長身份與非洲國家領袖會面，恐因過去的種族歧視言論而陷入尷尬。」

岡村富夫在當選後的記者會上重申，將以更具包容性和調和的姿態行事，但佩赫認為，他的個性與政治風格使轉變「非常困難」。他補充：「當他面對不愉快的提問時，立即反擊並指責記者，這顯示他難以改變以往的對抗姿態。」

談及眾議長在捷克政治體系中的角色，佩赫指出，眾議長雖具一定的禮儀性質，但同時也是捷克憲法架構中排名第3的職位，僅次於總統與參議院議長。

他說，「眾議長需在國際場合代表國家，與他國國會領袖會晤。對於名聲充滿爭議性的岡村富夫來說，要與民主國家領導人展開建設性對話並有效代表捷克，將是一項艱鉅挑戰。」

捷克 職位 眾議院

延伸閱讀

歡慶品牌創立130週年！Škoda Taiwan限時推出「探索捷克之旅」活動

立院「東北亞區域促進會」成立 邱志偉盼為外交啟新頁

捷日混血岡村富夫出線！捷克史上首名極右派議長

捷克「夜店馬戲團」首度來台 「奔跑者」掀當代馬戲風潮

相關新聞

北海道牧場熊出沒！一掌打凹引擎蓋、爪痕深長 工作人員急倒車逃命

日本熊害日益頻繁，各地都有熊出沒， 甚至闖入人類生活的領域，人心惶惶。北海道一處牧場工作人員開車遇到熊襲擊，幸好並未受傷，但車頭遭熊一掌打凹，牧場呼籲周遭居民或經過的民眾注意安全。

警署當炮房？日派出所已婚部長與下屬「激戰數月」 雙方稱有性無愛

在工作場所理應只能辦公，不應發生「18禁」的事情。日本神奈川縣警署爆出醜聞，40多歲巡査已婚部長與和20多歲女巡查發展出「炮友」關係，多次在值班期間在派出所發生性行為。

COP30登場：美國缺席 中國補位？

《聯合國氣候變化框架公約》第30次締約方會議COP30將於下週一（11月10日）在亞馬遜雨林外圍的巴西貝倫市展開。在《巴黎協定》簽署滿十週年之際，全球均溫仍持續攀升。會前，多國領袖週四（6日）出席相關會議，警示「時間所剩不多」。

UN：2025恐成史上最熱年之一 但高溫趨勢仍可逆轉

聯合國今天說，2025年受到一連串異常高溫影響，有望成為史上最炎熱的年份之一，但強調這一趨勢仍有可能逆轉

「想回家」曝光黑色交易…12歲泰女童被騙到東京賣淫 生母疑在台工作

日本富士新聞網（FNN）報導，日本東京一間按摩店涉嫌雇用一名12歲泰籍少女從事性交易，51歲店主細野正之因涉案被捕。富士...

日本教師涉分享偷拍女童畫面 群組7成員全數落網

日本先前發生教職員涉嫌偷拍女童，並把偷拍畫面上傳到社群媒體群組的事件，震驚日本社會。愛知縣警方昨天逮捕此案第7名成員，宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。