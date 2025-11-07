快訊

勇鷹高教機傳意外！煞車失效滑進草地 空軍證實

被家寧媽告誹謗、違反個資法「不起訴確定」 Andy吐心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

「想回家」曝光黑色交易…12歲泰女童被騙到東京賣淫 生母疑在台工作

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本東京一間按摩店涉嫌雇用一名12歲泰籍少女從事性交易。示意圖／AI生成
日本東京一間按摩店涉嫌雇用一名12歲泰籍少女從事性交易。示意圖／AI生成

日本富士新聞網（FNN）報導，日本東京一間按摩店涉嫌雇用一名12歲泰籍少女從事性交易，51歲店主細野正之因涉案被捕。富士新聞網還指出，這名少女是被29歲的親生母親騙到東京賣淫，而她的母親目前疑似逃到台灣

受害少女於今年6月下旬和母親一起入境日本，被告知要在店裡工作。母親卻在7月將少女留在日本返泰。

日本TBS新聞指出，少女的母親在返回泰國前曾帶著一名嬰兒來看望她，並對她說「這是你的弟弟，我會帶著他回來」。少女表示：「如果我不工作，家人就活不下去了。」

這名少女在按摩店裡吃住和工作。她在店內工作的33天共接待61名男客，營業額約62萬7000日圓（約台幣12萬6616元），但是收入都遭到店家瓜分，其中一部分則被匯到少女母親相關人士的帳戶。這起案件直到少女9月16日向東京出入國在留管理局表示，「想回泰國」，才曝光。

少女還表示：「母親也在新加坡和台灣等國從事性交易，我們幾乎沒什麼時間在一起。」根據泰國警方說法，少女的母親目前在台灣工作。

泰國媒體報導，少女的母親曾和再婚對象商量，「為了償還家中債務，讓女兒在日本的按摩店工作」。日本警方懷疑這不只是逼迫未成年少女賣淫，甚至可能涉及更大規模的人口販賣，因此已經展開調查。泰國警方也將與日方合作，將被害少女接回泰國安置。

富士新聞網指出，少女是東京警視廳所破獲的人口販運案件中最年輕的受害者。東京警視廳表示：「這是起漠視人權、令人髮指的案件，我們將提供支援協助少女回家。」

母親 日本 泰國 性交易 台灣 人權

相關新聞

「想回家」曝光黑色交易…12歲泰女童被騙到東京賣淫 生母疑在台工作

日本富士新聞網（FNN）報導，日本東京一間按摩店涉嫌雇用一名12歲泰籍少女從事性交易，51歲店主細野正之因涉案被捕。富士...

COP30登場：美國缺席 中國補位？

《聯合國氣候變化框架公約》第30次締約方會議COP30將於下週一（11月10日）在亞馬遜雨林外圍的巴西貝倫市展開。在《巴黎協定》簽署滿十週年之際，全球均溫仍持續攀升。會前，多國領袖週四（6日）出席相關會議，警示「時間所剩不多」。

UN：2025恐成史上最熱年之一 但高溫趨勢仍可逆轉

聯合國今天說，2025年受到一連串異常高溫影響，有望成為史上最炎熱的年份之一，但強調這一趨勢仍有可能逆轉

日本教師涉分享偷拍女童畫面 群組7成員全數落網

日本先前發生教職員涉嫌偷拍女童，並把偷拍畫面上傳到社群媒體群組的事件，震驚日本社會。愛知縣警方昨天逮捕此案第7名成員，宣...

京都嵐山竹林遭刻字、闖私有地 失格觀光客惹怒居民

日本京都嵐山景點「竹林小徑」竹子遭刻字塗鴉情況急速增加，京都市政府決定試驗性砍伐部分竹林，讓竹林「退後」到遊客碰不到的地...

可跟澱粉說再見？ 研究揭露「生酮飲食」不只瘦身還能抗憂鬱

低碳水、高脂肪的「生酮飲食」（Keto Diet）因為能幫助瘦身，廣受好萊塢明星追捧。近期又有研究發現，少吃碳水不只能幫助瘦身，甚至還對身心有幫助，能減輕憂鬱症狀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。