UN：2025恐成史上最熱年之一 但高溫趨勢仍可逆轉

中央社／ 日內瓦6日綜合外電報導
聯合國說，2025年受到一連串異常高溫影響，有望成為史上最炎熱的年份之一。示意圖／ingimage
聯合國說，2025年受到一連串異常高溫影響，有望成為史上最炎熱的年份之一。示意圖／ingimage

聯合國今天說，2025年受到一連串異常高溫影響，有望成為史上最炎熱的年份之一，但強調這一趨勢仍有可能逆轉。

法新社報導，聯合國世界氣象組織（WorldMeteorological Organization）說，雖然今年不會超越2024年成為有紀錄以來最熱的1年，但將排在第2或第3，結束超過10年的破紀錄高溫。

世界氣象組織發布報告警告，溫室氣體濃度已攀升至歷史新高，將為未來鎖定更多熱量。該報告發布之際，數10位世界領袖正於巴西亞馬遜地區會晤，為下週的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）預作準備。

世界氣象組織秘書長索羅（Celeste Saulo）在巴西北部貝倫（Belem）對各國領袖表示，這些發展「意味著在未來幾年，若沒有暫時超越巴黎協定目標，實際上將很難把全球暖化限制在攝氏1.5度以內」。

2015年通過的巴黎氣候協定用來將全球暖化幅度限制在以工業革命前的水準為基準，將全球平均升溫控制在攝氏2度內，並盡可能壓低到1.5度。

索羅在聲明中強調，儘管情勢嚴峻，「科學證據同樣明確指出，到了本世紀末，將平均升溫控制在攝氏1.5度是完全可能、也是不可或缺的」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）將未能達成溫度目標稱為「道德上的失敗」。

聯合國 巴黎氣候協定 高溫

