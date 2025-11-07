快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

京都嵐山竹林遭刻字、闖私有地 失格觀光客惹怒居民

中央社／ 東京7日專電
日本京都嵐山景點「竹林小徑」竹子遭刻字塗鴉情況急速增加。圖／ingimage
日本京都嵐山景點「竹林小徑」竹子遭刻字塗鴉情況急速增加。圖／ingimage

日本京都嵐山景點「竹林小徑」竹子遭刻字塗鴉情況急速增加，京都市政府決定試驗性砍伐部分竹林，讓竹林「退後」到遊客碰不到的地方。日本電視台實地採訪，立刻發現正在塗鴉的外國遊客，面對媒體採訪毫無歉意。

朝日新聞與東京放送電視台（TBS）報導，隨著訪日外國遊客增加，「失格觀光客」愈來愈多，惡劣行徑包括在人群面前，大剌剌地在竹子上刻字，以及擅自闖入私人土地拍照等。

面對電視台採訪，有些遊客嬉皮笑臉、毫無悔意，還有人說「這在我們國家不算問題」。

京都每天都被外國觀光客擠爆，其中知名的嵐山「竹林小徑」由約7000根竹子連綿組成，一片綠意是許多觀光客留影地點。

然而，京都市政府表示，竹子遭塗鴉的問題從今年春天開始急速增加。10月調查發現，約350根竹子遭塗鴉破壞，內容大部分是英文字母，也有一些片假名、漢字，以及疑似韓文字樣。

嵐山商店街會長石川惠介表示，竹子上出現很多刻字塗鴉，有些是字母，有些看不出是什麼語言。「只要看見塗鴉，有人就覺得『那我也可以寫』，變成模仿犯，所以我們先用膠帶把塗鴉覆蓋起來」。

TBS記者現場採訪發現，有人撿起地上的小石頭，直接想在竹子上刻字。記者上前詢問這群來自馬來西亞的觀光客，知不知道不可以在竹子上塗鴉；對方齊聲發出「喔」，隨後一臉輕鬆說「不知道」，對自己的行為毫無歉意。

京都市政府相關單位5日晚間召開對策會議，達成砍伐竹林的共識，隔天前往現場調查。目前決定的砍伐範圍位於接近竹林小徑入口的市有地，沿著步道長30公尺、深1公尺，共約30平方公尺。將由非營利組織（NPO）法人「京都發．竹．流域環境網」，以及營運人力車的公司出動志工砍伐竹林。

居民在對策會議上對當地政府提出意見，「放任塗鴉只會讓模仿犯增加，希望加強對觀光客宣導」、「像新加坡那樣，讓大家知道亂丟垃圾要被處以高額罰金，要讓他們知道塗鴉也是犯罪」。

此外，在京都府北部、人口約1800人的伊根町，因為「舟屋」景觀在社群媒體走紅，去年觀光客突破48萬人，是當地人口的約270倍。

居民雖然歡迎觀光客活絡經濟，但也因擁擠、騷擾及侵犯隱私等問題不堪其擾。

由於當地沒有鐵路，只能搭乘觀光巴士前往，但道路狹窄，車輛難以行駛，車輛與人群在車道上混雜的情況屢見不鮮。地上還隨處散落垃圾，甚至有簡體中文字樣的飲料包裝盒，居民幾乎每天都要撿垃圾。

更令人難以忍受的是，有些觀光客為了拍照，會直接闖進私人用地。媒體報導，在當地觀察發現，有遊客直接走到別人家門口擺姿勢拍照。有些居民設置柵欄，用各國語言寫上「不許進入」，依舊有觀光客無視柵欄，擅自闖入拍個不停。

面對日本記者上前詢問，是否知道「舟屋」是私人住宅，這名韓國觀光客說，「不知道。第一次來，沒聽說過，也沒想那麼多」。當記者提醒她不可以擅闖私人土地，她雖然嘴上道歉，但說「在韓國，所有道路都可以自由通行，就算狹小的道路也是」，隨即離開。

觀光客 京都 日本

延伸閱讀

京都嵐山竹林慘遭刻字！日媒直擊觀光客硬闖私宅：這在我國家很正常

「密約女孩」一語成讖 黃明志代言北市觀光資訊下架

【聚焦街頭塗鴉】街頭塗鴉存在的理由

觀光客變肥羊？台人遊韓頻遇「壞心店員」 他破解手法：比詐騙可惡

相關新聞

日本教師涉分享偷拍女童畫面 群組7成員全數落網

日本先前發生教職員涉嫌偷拍女童，並把偷拍畫面上傳到社群媒體群組的事件，震驚日本社會。愛知縣警方昨天逮捕此案第7名成員，宣...

京都嵐山竹林遭刻字、闖私有地 失格觀光客惹怒居民

日本京都嵐山景點「竹林小徑」竹子遭刻字塗鴉情況急速增加，京都市政府決定試驗性砍伐部分竹林，讓竹林「退後」到遊客碰不到的地...

可跟澱粉說再見？ 研究揭露「生酮飲食」不只瘦身還能抗憂鬱

低碳水、高脂肪的「生酮飲食」（Keto Diet）因為能幫助瘦身，廣受好萊塢明星追捧。近期又有研究發現，少吃碳水不只能幫助瘦身，甚至還對身心有幫助，能減輕憂鬱症狀。

伊朗男燒哈米尼畫像 自拍傳網後開槍自殺？家屬不信

根據伊朗境外反對派媒體報導，伊朗1名男子在網路發布自己焚燒最高領袖畫像的照片後，遭人發現死於槍擊，哀悼者指責當局應為此事...

市區開槍獵熊太危險！日市府急召「吹箭麻醉師」 動保籲：獵殺非治本之策

日本熊頻繁在市區出沒，已嚴重威脅社會安全。今年遭熊襲擊死亡人數已達13人，創歷史新高。據讀賣新聞報導，岩手縣盛岡市因黑熊已入侵市公所前，當局正急尋槍械捕殺以外的解方。與此同時，動保團體「日本熊森協會」則在東京召開記者會，緊急呼籲政府「獵殺已到極限」，應將資源從「捕殺」轉向「修復棲地」。

京都嵐山竹林慘遭刻字！日媒直擊觀光客硬闖私宅：這在我國家很正常

據日媒TBS NEWS DIG報導，京都的「觀光公害」問題日益嚴重。外國觀光客的失序行為，更遭TBS電視台記者直擊。嵐山知名「竹林小徑」的竹子慘遭遊客刻字毀容；更有觀光客闖進私人土地拍照，遭制止時竟還回應：「這在我的國家這很正常。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。