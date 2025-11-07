公民團體赴泰與各國組織交流 籲台灣為人權保護基地

快訊

中央社／ 曼谷7日專電

亞洲公民未來協會和台權會等團體日前在曼谷參加國際公民團體的交流活動。ACFA執行長林文亮表示，東南亞人權團體表達希望台灣在人權捍衛者的保護上扮演更多角色，以及更多的國際參與，展現台灣捍衛人權的決心。

亞洲公民未來協會（ACFA）和台灣人權促進會受亞洲民主網絡（Asia Democracy Network）及非政府人權組織CIVICUS邀請，日前在曼谷參與亞洲民主年會（Asia Democracy Assembly）和國際公民社會週（International Civil Society Week）活動，與各國公民團體針對區域和該國家的現況和政策進行交流。

國際公民社會週自1日至5日在曼谷舉行，有逾千名來自各國的公民社會領袖齊聚，他們向政府和機構提出民主和自由的要求。今年主題是「慶祝公民行動：重新構想當今世界的民主、權利和包容」。

主辦方指出，這項活動舉辦之際，許多國家公民的自由正受到限制，在198個國家和地區中，有116個公民社會正遭受嚴重衝擊。

亞洲公民未來協會執行長林文亮向中央社表示，這是該組織第3年參與活動，透過與馬來西亞、印尼和泰國的公民團體交流，了解各國在民主自由、數位人權和隱私保護上，所取得的成果和所面臨的挑戰，並希望藉由此平台，促進台灣與各國公民團體合作。

她舉例，如馬來西亞今年在集會權上取得很大進展。今年7月，馬來西亞聯邦法院作出一項標杆性判決，即2012年和平集會法規定集會前5天須通知警方已違反憲法。當地公民團體指出，這項歷史性判決對公民社會和集會自由是個重要勝利。

在區域合作方面，逾300個東協與各國公民團體於東協峰會前夕，參與緬甸公民團體發起的跨國連署，要求「東協拒絕緬甸軍政府假選舉」。台灣多個公民組織也參與連署。

林文亮補充，為持續增進區域交流，亞洲公民未來協會26日將舉行ACFA2025論壇，邀請來自15個東南亞非政府組織代表到台灣，其中包括泰國人權律師（TLHR）和印尼失蹤者與暴力受害者委員會（KontraS）等。

另外，林文亮也指出，區域人權組織亞洲論壇（Forum-Asia）也針對台灣現況進行非正式交流，東南亞區域人權團體表達希望台灣在人權捍衛者保護扮演更多角色。

林文亮指出，外國非政府組織與人權倡議人士入台短期停留或到台灣立案，可使台灣公民社會更加國際化，她呼籲外交部，「若能提供實際支持及扮演協調角色，將會對區域公民社會跟捍衛人權有實際幫助，超越價值跟概念的交流」。

