COP30登場：美國缺席 中國補位？

（德國之聲中文網）《聯合國氣候變化框架公約》第30次締約方會議COP30將於下週一（11月10日）在亞馬遜雨林外圍的巴西貝倫市展開。在《巴黎協定》簽署滿十週年之際，全球均溫仍持續攀升。會前，多國領袖週四（6日）出席相關會議，警示「時間所剩不多」。

世界氣象組織（WMO）在6日發布的報告中指出，2025年可能成為史上第二或第三高溫的一年，大氣中的溫室氣體濃度在2024年突破紀錄後仍持續攀升，海洋熱量與海平面也持續上升。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在峰會上表示，全球均溫上升未能控制於1.5°C以內，無異於「致命失職」，恐導致生態系瀕臨崩潰、自然環境繼續惡化，數十億人陷入生存威脅中。

他呼籲各國更積極採取行動，將升溫控制在工業化前均溫以上1.5°C之內。「每上升零點幾度，都意味著更多的飢餓、遷徙與損失——這是道德的失敗。」

主辦國巴西的總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）則呼籲，大國應積極兌現承諾，協助保育亞馬遜雨林，並推動先前多次峰會未能落實的綠色基金。

碳排大國美國缺席氣候峰會

不過，今年確認出席峰會的最高領袖人數不到60人，僅為前年杜拜COP28的一半左右，全球碳排放最高的中國、美國、印度和俄羅斯，最高領袖皆未到場。

美國總統川普長期聲稱氣候變遷是「騙局」，上任後便讓美國退出《巴黎協定》，此次也未派任何高層官員出席COP30會議。在氣候峰會登場的同時，美國反而有官員赴希臘與化石燃料巨頭埃克森美孚（ExxonMobil）高層同台，見證該公司簽署一項新的天然氣鑽探協議。

對於美國缺席COP30， 許多到場的國家領袖提出質疑，例如上個月被美國制裁的哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）形容：「川普根本是與全人類為敵……若美國經濟再不減少碳排放，就會面臨崩潰。這是百分之百的錯誤。」

多位外交官與氣候倡議者憂心，美國過去扮演遊說中國限制碳排、協調融資開發中國家氣候基金的關鍵角色，如今缺席氣候峰會，可能象徵全球氣候政治的退潮。

中國由國務院副總理丁薛祥代表出席。他在峰會上強調，綠色轉型須依賴技術的自由流通與貿易壁壘的解除，並重申中國希望五年內達到碳排峰值、強化生態安全的承諾。

中國減碳目標遭疑過低

所有簽署《巴黎協定》的國家，每五年須更新其「國家自主貢獻」（Nationally Determined Contributions, NDCs）目標。

中國的減碳目標格外受到關注，因中國是全球最大碳排放國，近年也積極發展綠能技術，其風能、太陽能與電動車等產業，皆居於世界首列。

今年9月，中國國家主席習近平在聯合國會議中宣布，中國打算2035年前，讓溫室氣體淨排放量比峰值降低7%至10%。這是中國第一次宣示具體的減排目標。

氣候行動追蹤組織（Climate Action Tracker）分析指出，該目標遠低於符合《巴黎協定》要求的水準，若要將全球升溫控制在2°C內，中國應削減約30%碳排放。

氣候政策分析師Norah Zhang指出，北京有能力更快實現脫碳，卻設定過於保守的目標。不過，中國國家氣候戰略中心規劃部主任柴麒敏10月接受《中國環境報》訪問，反駁稱這類評價「把所有減排責任都壓在減排成本低的國家身上，而忽略國家間責任公平與發展階段差異」。

另外，中國在COP30氣候峰會上還表示支持巴西發起的「熱帶森林永續基金」（Tropical Forests Forever Facility），但巴西財長指出，中國暫無計畫在會期內宣布具體出資。

專家：歐盟應深化對中合作

亞洲協會政策研究所（ASPI）中國氣候中心學者李碩接受DW採訪表示，中國作為供應全球再生能源產品的重要生產大國，在與西方國家的政治緊張下，很多綠能產品與投資都逐漸移轉到全球南方國家，例如平價的太陽能板，以及比亞迪在巴西的電動車廠投資等。

李碩警告，對西方國家而言，真正的風險在於未能理解中國的複雜性。中國在政治上仍相對保守，卻在商業與科技領域日益掌握前瞻的主導地位；若將北京視為氣候行動的「落後者」，待意識到中國企業在綠色科技領域超越西方國家時，恐為時已晚。

英國皇家國際事務研究所（Chatham House）能源與社會中心資深研究員施龍（Patrick Schröder）也向DW指出，中國在外交場合的氣候談判上，未必會主動發言或主導議程；不過，中國其實正在大力推動實用的再生能源科技，以此促進低碳發展。

該研究所另一位研究員Jiangwen Guo則告訴DW，從各國對中國新一輪「國家自主貢獻」的態度可見，歐盟一方面希望中國加速減排，另一方面又擔心過度依賴中國的綠色技術與產品將帶來自身風險。 因此，歐洲應與中國強化溝通與交流，建立互信、消除疑慮，在綠能科技領域深化合作。

DW記者李宥臻對此文有貢獻

【 本文章由德國之聲授權提供】