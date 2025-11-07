京都嵐山竹林慘遭刻字！日媒直擊觀光客硬闖私宅：這在我國家很正常

據日媒TBS NEWS DIG報導，京都的「觀光公害」問題日益嚴重。外國觀光客的失序行為，更遭TBS電視台記者直擊。嵐山知名「竹林小徑」的竹子慘遭遊客刻字毀容；更有觀光客闖進私人土地拍照，遭制止時竟還回應：「這在我的國家這很正常。」

在知名的嵐山竹林，記者發現大量竹子上被刻上了外國文字、愛心圖案。當地商店街會長石川惠介表示，光是10月份的調查就發現約350根竹子遭刻字。他們只能心痛地先用膠帶把塗鴉貼起來，防止其他人跟進。但記者隨即目擊，有馬來西亞女遊客撿起石頭，正準備刻字。被記者制止時，對方竟表示：「不知道不能在竹子上刻字。」

同樣的亂象發生在京都北部的「舟屋」小鎮伊根町。這個人口僅1800人的小鎮，去年湧入了48萬名觀光客。記者親眼見到路上丟了一個簡體中文的優格空瓶。最嚴重的是「擅闖私人土地」，居民抱怨觀光客為了拍照，竟無視告示牌，直接闖入他們家門口前擺姿勢。記者當場攔下一名韓國女遊客，對方先是表示：「我不知道這是私有地。」但在記者說明後，雖口頭道歉，卻接著辯解：「在韓國所有的路都可以走，就算是窄巷也一樣。在我的國家這並不是什麼問題。」