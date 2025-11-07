快訊

京都嵐山竹林慘遭刻字！日媒直擊觀光客硬闖私宅：這在我國家很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
嵐山竹林小徑遭觀光客刻字，令當地人十分痛心。示意圖/Ingimage。
日媒TBS NEWS DIG報導，京都的「觀光公害」問題日益嚴重。外國觀光客的失序行為，更遭TBS電視台記者直擊。嵐山知名「竹林小徑」的竹子慘遭遊客刻字毀容；更有觀光客闖進私人土地拍照，遭制止時竟還回應：「這在我的國家這很正常。」

在知名的嵐山竹林，記者發現大量竹子上被刻上了外國文字、愛心圖案。當地商店街會長石川惠介表示，光是10月份的調查就發現約350根竹子遭刻字。他們只能心痛地先用膠帶把塗鴉貼起來，防止其他人跟進。但記者隨即目擊，有馬來西亞女遊客撿起石頭，正準備刻字。被記者制止時，對方竟表示：「不知道不能在竹子上刻字。」

同樣的亂象發生在京都北部的「舟屋」小鎮伊根町。這個人口僅1800人的小鎮，去年湧入了48萬名觀光客。記者親眼見到路上丟了一個簡體中文的優格空瓶。最嚴重的是「擅闖私人土地」，居民抱怨觀光客為了拍照，竟無視告示牌，直接闖入他們家門口前擺姿勢。記者當場攔下一名韓國女遊客，對方先是表示：「我不知道這是私有地。」但在記者說明後，雖口頭道歉，卻接著辯解：「在韓國所有的路都可以走，就算是窄巷也一樣。在我的國家這並不是什麼問題。」

觀光客 嵐山 日媒 京都

相關新聞

市區開槍獵熊太危險！日市府急召「吹箭麻醉師」 動保籲：獵殺非治本之策

日本熊頻繁在市區出沒，已嚴重威脅社會安全。今年遭熊襲擊死亡人數已達13人，創歷史新高。據讀賣新聞報導，岩手縣盛岡市因黑熊已入侵市公所前，當局正急尋槍械捕殺以外的解方。與此同時，動保團體「日本熊森協會」則在東京召開記者會，緊急呼籲政府「獵殺已到極限」，應將資源從「捕殺」轉向「修復棲地」。

京都嵐山竹林慘遭刻字！日媒直擊觀光客硬闖私宅：這在我國家很正常

據日媒TBS NEWS DIG報導，京都的「觀光公害」問題日益嚴重。外國觀光客的失序行為，更遭TBS電視台記者直擊。嵐山知名「竹林小徑」的竹子慘遭遊客刻字毀容；更有觀光客闖進私人土地拍照，遭制止時竟還回應：「這在我的國家這很正常。」

台灣前總統蔡英文將訪德 出席柏林自由大會

（德國之聲中文網）去年卸任的台灣前總統蔡英文將於周六（11月8日）前往柏林，並將在下周一的柏林自由大會上致辭。 蔡英文辦公室在一份聲明中表示，蔡前總統希望此行可加深台灣與德國以及歐洲志同道合的民

餓了就發脾氣根本沒道理！ 研究指出：空腹不影響思考能力

肚子餓就想發脾氣？以後可能沒有藉口這麼做了！近期一項新研究顯示，短暫空腹並不會減緩思考能力，不應該影響心智，間接證實根本沒有「餓怒症」（Hangry）這回事。

AI假冒《魷魚遊戲》李政宰談戀愛 熟女被騙走逾1千萬元鉅款

隨著AI技術普及，詐騙集團的招數也越來越高明。南韓近期就發生一起離譜的「假明星戀愛詐騙」，一名50多歲的韓國女子，深信自己正與韓劇《魷魚遊戲》的演員李政宰（Lee Jung Jae）談戀愛，結果就這樣被騙走超過5億韓元（約新台幣1,067萬元）。

飄香國際！台灣1零食登外媒送禮榜單 獲讚「平凡卻不普通」

台灣再度以美食實力揚名國際！《紐約時報》旗下產品評選網站《Wirecutter》近日公布「52項最適合送給旅行與出差人士的禮物」榜單，其中特別推薦一款來自台灣的水果乾禮盒，盛讚其為「平凡卻不普通的零食」，更點名這款果乾是「升級機上零食」的首選之一，再度為「美食王國」台灣爭光。

