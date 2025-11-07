快訊

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

市區開槍獵熊太危險！日市府急召「吹箭麻醉師」 動保籲：獵殺非治本之策

聯合新聞網／ 綜合報導
棕熊示意圖。圖／Ingimage
日本熊頻繁在市區出沒，已嚴重威脅社會安全。今年遭熊襲擊死亡人數已達13人，創歷史新高。據讀賣新聞報導，岩手縣盛岡市因黑熊已入侵市公所前，當局正急尋槍械捕殺以外的解方。與此同時，動保團體「日本熊森協會」則在東京召開記者會，緊急呼籲政府「獵殺已到極限」，應將資源從「捕殺」轉向「修復棲地」。

盛岡市府坦承，在人口和建築物密集的市中心，「開槍」具有高度危險性。為此，盛岡市決定採取「吹箭麻醉」的方式，並計畫大量培育市府職員成為「吹箭麻醉師」。但這項技術門檻極高，執行者不僅需要熟練的吹箭技術，更必須擁有調和麻醉藥劑的「特殊執照」、專業知識與豐富經驗。目前全岩手縣內能執行此任務的專家屈指可數，為此盛岡市環境企劃課表示：「將盡早規畫準備所需人數與培訓體制。」

就在各地政府疲於面對熊隻出沒時，據「弁護士ドットコムニュース」報導，「日本熊森協會」宣布已向環境大臣提出「緊急要請書」。協會會長、律師室谷悠子指出，政府10月底才召開閣僚會議，希望能增加符合資格、協助緊急狩獵的人手，但「僅靠捕殺無法解決問題，這從過去的狀況就已證明」。協會指出，熊出沒增加的背景，是山區高齡化、人口外移，加上太陽能板建設等森林濫伐，導致人熊生活圈過於接近。

對網路上流傳「熊森協會打電話到公所，抗議『不准殺熊』」的謠言，室谷會長嚴正否認，稱「絕無此事」。記者會上，秋田分會長井阪智指出：「2023年秋田也曾大量出沒，當時已捕殺了近半數的熊，但今年狀況依舊惡化，獵殺速度甚至比當時更快。」岩手縣分會長東淳樹更沉痛表示：「獵殺幼熊有違人道。現在的風氣好像『因為是熊，所以殺了也沒關係』，但殺年幼小熊絕對是個錯誤。」

