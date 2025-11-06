「辣台妹」展東京登場 轉角遇見蔡英文

中央社／ 東京6日專電

辣台妹」藝術展日本巡迴展移師東京，今天起至15日在東京Shibaura House展出。以「辣台妹」精神為核心，展出書法詩人何景窗作品，以及攝影藝術家林育良多年近身紀錄前總統蔡英文的影像，以裝置、影像、書道等多重形式，展現島嶼女性的身體意識與時代聲音。

場地由日本知名女性建築師妹島和世設計，採光明亮的開放空間與作品呈現方式相當契合。建築物轉角處貼上蔡英文接近等身大的側身像，以及「辣台妹」書法文字，讓行人「轉角遇見蔡英文」。

策展單位表示，「辣台妹」一詞源自台灣社會對女性主體性的再定義。自蔡英文以此自稱以來，象徵著一種勇於突破、溫柔堅定、兼具智慧與行動力的時代女性形象。

「辣台妹」的展出不僅是一場展覽，更是一場跨越國界的對話。台灣女性藝術與日本女性建築家的空間語言相互輝映，台日兩地的創造力與時代精神也在其中產生共鳴。

林育良拍攝蔡英文前後達13年，從她辭去民進黨主席、恢復一般人的身分，到再度成為黨主席、成為總統候選人、成為總統。他表示，一名女性13年間的歷程，本身就是會讓影像工作者極想去表達的一段過程。

他說，他表達的不一定是蔡英文個人，還有一名女性在政治、社會、國家責任與個人身分之間的變化，與他擅長的空間、建築、地景結合，將蔡英文身為總統、女性的角色代入，產生不同聯動的意義，正是他這次展覽的重點。

談到多年來近身觀察蔡英文最深刻的印象，他表示，在多年拍攝中，看過蔡英文面對許多挫折和艱困，但幾乎沒有看過她流淚。

他說，回想2012年選舉失利時，原以為她會和現場許多人一樣哭泣，但沒有。她眼眶濕潤、泛紅，但不會落淚。後來他理解，那種不輕易示弱的性格，是因為她知道身上有責任，「如果連她都倒下來，那其他人還能怎麼辦」，長期站在她背後拍攝，更令他感受到那份「堅毅」的力量。

林育良也提到，蔡英文離任前，魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅在總統府蔣中正「天下為公」半身像前與蔡英文的合影，令他印象深刻。「原本那麼嚴肅的地方，竟然可以成為一個舞台」。

他表示，妮妃雅說過，感謝蔡英文給予的環境，讓她變成今天的樣子，「這也是我所想說的」，他也要感謝蔡英文給他創作空間，利用這些素材進行藝術創作。他笑說，「應該沒有總統會讓自己的攝影師這樣搞吧」。

與他合作的何景窗以書法呈現詩句，把30件作品依照「辣台妹」、「動物哀傷」、「台日友好」3個主題，以線裝書的創意方式陳列 。她表示，希望日本觀眾能在閱讀與觀看中，利用翻譯找到自己的理解。即使作品內容被重新詮釋，她也不會感覺遺憾，反而覺得裡面有很多可能性，「只要參觀者願意去閱讀、願意去感受繁體中文書法的美好，那就足夠了」。

文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍表示，Shibaura House的採光、透明結構與動線都讓作品呈現得更清楚。他感謝協助媒合展場與現場安排的人員，希望未來能與場館進行更多合作，讓更多台灣藝術走進日本。

