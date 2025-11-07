可跟澱粉說再見？ 研究揭露「生酮飲食」不只瘦身還能抗憂鬱

低碳水、高脂肪的「生酮飲食」（Keto Diet）因為能幫助瘦身，廣受好萊塢明星追捧。近期又有研究發現，少吃碳水不只能幫助瘦身，甚至還對身心有幫助，能減輕憂鬱症狀。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，加拿大多倫多大學（University of Toronto）的研究團隊，透過統合分析檢視15個國家、超過4.1萬名成年人的健康數據，希望藉此研究生酮飲食與憂鬱、焦慮症狀的關係。

研究結果發現，與對照組飲食相比，執行生酮飲食後，受試者的憂鬱症狀出現「中等」程度的改善。研究人員發現，在執行「攝取極低碳水化合物」的干預措施後，非肥胖受試者也有顯著的憂鬱症狀改善。

雖然專家尚未釐清作用原理，但研究團隊認為憂鬱症可能與細胞中的電池「粒線體」有關。粒線體會影響身體處理葡萄糖的能力，當粒線體無法有效利用葡萄糖時，就會影響腦細胞的溝通與功能。

所謂的生酮飲食，是幾乎不攝取米飯、麵食、麵包等碳水化合物，讓身體進入「酮症」（Ketosis）狀態。在這種狀態下，身體會燃燒脂肪，肝臟分解脂肪後產生「酮體」作為替代能源，而酮體可能可以穩定大腦功能。

根據國健署飲食建議，若每⽇熱量需求為1800⼤卡，全穀雜糧類則建議攝取3碗。不過若是要執行生酮飲食，飲食比例必須改為75%脂肪、20%蛋白質，和只有5%的碳水化合物。換句話說，一個人每天只能攝取20到50克碳水化合物；而一片全麥麵包就含有14克碳水，一根香蕉則約有20克碳水。

雖然研究團隊認為生酮飲食與改善憂鬱和焦慮有關，但這種飲食方式也可能造成膽固醇過高或脂肪肝等影響，因此民眾在執行任何飲食控制之前，最好還是請教醫生或營養師，避免自己規劃以免造成身體不適。

這項研究已於11月5日刊登在醫學期刊《美國醫學會—精神病學》（JAMA Psychiatry）中。