台灣AI綠色科技實力強 泰國盼借鏡助推智慧城市

中央社／ 曼谷6日專電
泰國智慧城市展在曼谷登場，6日舉行的小組討論聚焦台灣與泰國如何攜手推動智慧城市發展。圖／中央社
泰國智慧城市展在曼谷登場，6日舉行的小組討論聚焦台灣與泰國如何攜手推動智慧城市發展。圖／中央社

泰國智慧城市展在曼谷登場，今天舉行的小組討論聚焦台灣與泰國如何攜手推動智慧城市發展。泰方表示，兩國在智慧城市領域已有多項合作，並認為台灣在交通、能源、供水系統管理及環境監測的技術具有優勢，值得泰國借鏡。

2025年泰國智慧城市展5日至7日在曼谷舉行，台北市電腦公會率領專注於AI、能源、製造和智慧農業等領域的台灣廠商參展，並設置「台灣數位產業館」。另有民間業者自組「台灣隊」，設「台灣智慧城市一站式解決方案」，展區佈置融入台啤、黑白拖和珍珠奶茶等許多台灣元素。

台北市電腦公會代表、台灣智慧城市產業聯盟國際業務中心主任沈子信向中央社表示，此次參展比以往更重視整體解決方案，像是智慧醫療或智慧交通的廠商，可以跨界到教育領域。他解釋說：「智慧城市的概念比較像是硬體跟軟體做整合。」

泰國智慧城市展舉行多場小組討論會，下午聚焦台泰如何跨越國界共建智慧城市。台達電子全球解決方案經理鄭竣元表示，台灣跟泰國有很多可以合作的地方，並舉例台達電子在泰國已有許多投資，目前另有3個新廠正在建置。

他說，台達電在泰國的智慧城市開發上、在解決方案上會有很大的貢獻跟投資，且不只是基礎設施，還包括資通信技術、資料中心、能源、建築自動化系統等，都能給予支持。

台灣展綠科技董事長吳仁作認為，政府在建立彼此的信任上扮演重要角色，若台泰雙方政府能先打開合作管道，業者就能進一步建立關係，展開合作。

泰國東部經濟走廊（EEC）城市發展部代理主任卡爾通（Korthong Thongtham Na Ayutthaya）對台灣在智慧城市的發展表示肯定。他說，泰國與台灣在智慧城市發展領域合作已久，未來可望在研發與技術移轉上深化夥伴關係，也歡迎台灣企業前來設立研發中心。

卡爾通接受中央社訪問時指出，他多次到台灣參加智慧城市展，並認為雙方可在創新與新創領域推動合作，例如舉辦創業工作坊或交流計畫，促進泰國與台灣新創企業互動。

他說，泰國東部經濟走廊正推動「EEC City」新計畫，將提供示範區，邀請台灣企業設立研發中心，並與泰國大學合作，進行工程與科技領域的技術交流與移轉。

卡爾通指出，泰國城市發展面臨基礎設施與公共服務管理挑戰，例如交通、能源、水資源與環境管理等問題，這些正是台灣具備優勢的領域。他說：「我在台灣看到許多示範應用，特別是在智慧交通、能源管理與環境監測方面，非常值得泰國借鏡。」

卡爾通強調，未來城市發展將與「生物循環綠色經濟」（BCG）模式密切相關，智慧與綠色轉型將成為法規與政策推動的重點方向，「這是泰國未來必須投入的方向，也是一個機會」。

另外，台灣有業者自組台灣隊首次到泰國參加智慧城市展，並在展區的佈置上融入許多台灣元素。

獵戶科技執行長柯承佑表示，這是民間團體與地方人士共同合作，以台灣的名義參展，其中融合宮廟文化和台啤、珍珠奶茶等特色，藉此讓東協地區的民眾看到台灣的內涵，促進交流。

泰國 智慧城市

