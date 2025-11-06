餓了就發脾氣根本沒道理！ 研究指出：空腹不影響思考能力

肚子餓就想發脾氣？以後可能沒有藉口這麼做了！近期一項新研究顯示，短暫空腹並不會減緩思考能力，不應該影響心智，間接證實根本沒有「餓怒症」（Hangry）這回事。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究發表在《美國心理學會》（American Psychological Association）期刊，研究主要作者吉尼亞克（Gilles Gignac）是奧克蘭大學的心理學副教授。他帶領研究團隊彙整71項現有研究，比較近3,500名健康成年人的飲食狀況，藉此判斷他們的心智狀態。

研究團隊將受試者分為「空腹組」和「剛吃飽組」，進行記憶力回想、決策、反應速度和回應準確性等測試。空腹時間平均為12小時。研究發現，並沒有證據顯示空腹會損害心智表現，在實驗中，空腹受試者的表現，與剛吃完飯的受試者表現十分相似，作者認為這代表即使空腹，人類也能維持認知功能穩定。

不過雖然心智狀態不會受到影響，但這與空腹時間有關，若是空腹超過12小時，大腦表現就會受影響。除此之外兒童組的表現則明顯下降，因此團隊認為這與其他研究「年輕族群吃早餐有助認知發展」的觀點相呼應。

吉尼亞克也從生理學角度分析表示，短暫空腹可能對人體有益，而且帶來的益處不只是減重而已。他表示，空腹會觸發重要的代謝轉變，當糖原儲備耗盡時，身體就會利用脂肪組織產生的酮體作為替代能源。這樣的代謝變化，能調節荷爾蒙系統，甚至啟動和延長壽命相關的細胞修復過程，因此可說是好處多多。