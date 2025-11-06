餓了就發脾氣根本沒道理！ 研究指出：空腹不影響思考能力

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現空腹12小時並不會影響認知能力。示意圖／ingimage
肚子餓就想發脾氣？以後可能沒有藉口這麼做了！近期一項新研究顯示，短暫空腹並不會減緩思考能力，不應該影響心智，間接證實根本沒有「餓怒症」（Hangry）這回事。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究發表在《美國心理學會》（American Psychological Association）期刊，研究主要作者吉尼亞克（Gilles Gignac）是奧克蘭大學的心理學副教授。他帶領研究團隊彙整71項現有研究，比較近3,500名健康成年人的飲食狀況，藉此判斷他們的心智狀態。

研究團隊將受試者分為「空腹組」和「剛吃飽組」，進行記憶力回想、決策、反應速度和回應準確性等測試。空腹時間平均為12小時。研究發現，並沒有證據顯示空腹會損害心智表現，在實驗中，空腹受試者的表現，與剛吃完飯的受試者表現十分相似，作者認為這代表即使空腹，人類也能維持認知功能穩定。

不過雖然心智狀態不會受到影響，但這與空腹時間有關，若是空腹超過12小時，大腦表現就會受影響。除此之外兒童組的表現則明顯下降，因此團隊認為這與其他研究「年輕族群吃早餐有助認知發展」的觀點相呼應。

吉尼亞克也從生理學角度分析表示，短暫空腹可能對人體有益，而且帶來的益處不只是減重而已。他表示，空腹會觸發重要的代謝轉變，當糖原儲備耗盡時，身體就會利用脂肪組織產生的酮體作為替代能源。這樣的代謝變化，能調節荷爾蒙系統，甚至啟動和延長壽命相關的細胞修復過程，因此可說是好處多多。

AI假冒《魷魚遊戲》李政宰談戀愛 熟女被騙走逾1千萬元鉅款

隨著AI技術普及，詐騙集團的招數也越來越高明。南韓近期就發生一起離譜的「假明星戀愛詐騙」，一名50多歲的韓國女子，深信自己正與韓劇《魷魚遊戲》的演員李政宰（Lee Jung Jae）談戀愛，結果就這樣被騙走超過5億韓元（約新台幣1,067萬元）。

飄香國際！台灣1零食登外媒送禮榜單 獲讚「平凡卻不普通」

台灣再度以美食實力揚名國際！《紐約時報》旗下產品評選網站《Wirecutter》近日公布「52項最適合送給旅行與出差人士的禮物」榜單，其中特別推薦一款來自台灣的水果乾禮盒，盛讚其為「平凡卻不普通的零食」，更點名這款果乾是「升級機上零食」的首選之一，再度為「美食王國」台灣爭光。

古象牙齒琺瑯質大解密 台灣海峽曾為草原

從牙齒就可以推論台灣10萬年前的環境！台大學者蔡政修與科博館學者張鈞翔合作，研究古菱齒象牙齒的論文5日正式發表，首次揭開台灣更新世消失的生態圈，是以草原與河流為主的乾暖稀樹草原環境。張鈞翔表示，透過分析台灣古象象牙的琺瑯質，發現牠們的食性與印度與非洲象群類似，進而可以重建台灣古環境。

超級地球存在新生命？ 距地球僅18光年

地球隔壁發現了系外行星，有可能是一顆超級地球！國際天文研究團隊發現一顆潛在的系外行星GJ 251 c，其質量幾乎是地球的四倍，並很可能由岩石物質所構成。天文學家強調，該行星距離地球約只有18光年，將成為未來尋找類地行星是否有生命的新希望。

南韓蔚山發電廠驚傳坍塌事故 疑似6人遭活埋

韓聯社報導，韓國東南部蔚山一座發電廠今天發生坍塌事故，疑有6人被掩埋

