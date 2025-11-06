AI假冒《魷魚遊戲》李政宰談戀愛 熟女被騙走逾1千萬元鉅款

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
李政宰演出「魷魚遊戲」名利雙收，想不到竟引來詐騙集團冒充。圖／Netflix提供
李政宰演出「魷魚遊戲」名利雙收，想不到竟引來詐騙集團冒充。圖／Netflix提供

隨著AI技術普及，詐騙集團的招數也越來越高明。南韓近期就發生一起離譜的「假明星戀愛詐騙」，一名50多歲的韓國女子，深信自己正與韓劇《魷魚遊戲》的演員李政宰（Lee Jung Jae）談戀愛，結果就這樣被騙走超過5億韓元（約新台幣1,067萬元）。

ODDITYCENTRAL報導，這位匿名「A女」的50多歲女子，住在韓國慶尚南道。日前一名自稱是李政宰的網友透過社群媒體聯絡她，開始用AI生成的照片假裝是明星本人跟她互動。據了解，詐騙嫌犯說自己是想要跟粉絲多交流，才會透過社群媒體連繫她。兩人逐漸熟悉以後，就轉移到韓國人常用的通訊軟體KakaoTalk聊天。聊天過程中，對方開始以「親愛的」和「甜心」等暱稱稱呼A女，加上又傳送許多AI生成、真假難辨的照片，讓她深信自己真的跟巨星談戀愛。

不久後，「李政宰」開始開口要錢，以他被困在國外機場、無法回家等理由，要A女匯款幫助。對方表示，只要一回到韓國，就能把金額全數歸還。由於對方還附上AI生成的身分證和駕照，讓A女完全相信「男友」是真的有難，陸續匯出5億韓元。

A女說，剛開始對方要她匯7,500美元（約新台幣23萬元）購買VIP通行證，說是這樣就能透過經紀公司親自和「李政宰」見面。不過每次要見面時，「李政宰」就會有突發狀況，一直到損失5億韓元後，對方還是不斷要錢，女子才開始起疑報警。

目前警方尚未查明詐騙集團的身分，但這起案件曝光以後引發各界關注，就連李政宰的經紀公司都出面發表聲明，警告粉絲千萬不要相信任何匯款要求。這並不是第一次傳出明星戀愛詐騙，不久前一名法國女子也和假明星「布萊德彼特」（Brad Pitt）談戀愛，被騙走新台幣2,800萬。

