飄香國際！台灣1零食登外媒送禮榜單 獲讚「平凡卻不普通」

台灣再度以美食實力揚名國際！《紐約時報》旗下產品評選網站《Wirecutter》近日公布「52項最適合送給旅行與出差人士的禮物」榜單，其中特別推薦一款來自台灣的水果乾禮盒，盛讚其為「平凡卻不普通的零食」，更點名這款果乾是「升級機上零食」的首選之一，再度為「美食王國」台灣爭光。

《Wirecutter》作者莎曼珊‧肖克（Samantha Schoech）在文中指出，除非搭乘商務艙，否則一般經濟艙提供的零食往往「乾巴巴又乏味」，因此她建議旅客可自備兼具風味與健康的在地零食。其中來自台灣品牌「雲海嚴選」（Yun Hai Selection）的「台灣水果乾禮盒」（Dried Taiwanese Fruit Sampler）脫穎而出，憑藉自然香氣與細緻層次成為榜單亮點。

這款果乾禮盒內含五種台灣經典水果——愛文芒果、青芒果、珍珠芭樂、蓮霧及金鑽鳳梨，皆在果實最成熟時採收，並以低溫小批量烘乾的方式製作，完整保留水果的酸甜風味與天然香氣。文章形容，台灣擁有得天獨厚的氣候與精緻農法，使得果乾「層次複雜又誘人」，吃起來「新鮮、美味、不會太甜」，是機上點心中極具質感的選擇。

肖克也幽默指出，「在午餐與晚餐之間、肚子開始咕嚕作響的那段時間，這款台灣果乾無疑比乾硬的蝴蝶餅或販賣機零食更令人滿足。」她認為，這樣的果乾不僅展現在地風土風味，更象徵旅行中一份貼心的享受。

除了台灣果乾外，《Wirecutter》也推薦美國紐約日式餐廳「別莊」（Bessou）推出的「海苔脆片爆米花」（Bessou Nori Crunch Popcorn），內含海苔、白芝麻、天婦羅脆片與營養酵母，鹹甜交錯、香氣濃郁，被譽為能「徹底改寫人們對飛機零食想像」的創意零食。

事實上，「雲海嚴選」果乾早已多次入選海外媒體的「亞洲必買美食」與「旅行禮盒推薦」，此次再度登上國際榜單，不僅展現台灣農產加工技術的成熟，也讓世界再度見識「水果王國」的魅力。