超級地球存在新生命？ 距地球僅18光年

地球隔壁發現了系外行星，有可能是一顆超級地球！國際天文研究團隊發現一顆潛在的系外行星GJ 251 c，其質量幾乎是地球的四倍，並很可能由岩石物質所構成。天文學家強調，該行星距離地球約只有18光年，將成為未來尋找類地行星是否有生命的新希望。

GJ 251 c系外行星

《NDTY》報導，國際天文研究團隊發現一顆潛在的超級地球，其距離地球不到20光年，但質量幾乎是地球的四倍，並很可能由岩石物質所構成。對此，這顆新發現的系外行星被命名為GJ 251 c，其將成為未來尋找類地行星是否有生命的新希望。

該行星與地球的距離相對較近，因此成為未來使用強大望遠鏡進行觀測的理想目標，以確認該行星是否具備適宜生命存在的條件。科學家強調，在鄰近太陽系中發現岩質行星，能顯著提高研究大氣層和表面狀況的精確程度。

長期以來，天文學家致力於尋找可能存在液態水和生命的行星，也為此建造了先進的望遠鏡和計算模型，以便探測到來自星光的最微弱信號。賓州州立大學天文學教授馬哈德萬表示，GJ 251 c是至今尋找其他行星生命跡象最有希望的成果之一。

距離地球18光年

《ScienceAlert》報導，GJ 251 c圍繞著一顆名為GJ 251的恆星運行，作為一顆體積小、溫度低的紅矮星，其質量和直徑約為太陽的三分之一。此外，由於它們的軌道較短，科學家更容易發現位於該區域的任何行星，並探測與疊加來自多個軌道的訊號。

加州大學爾灣分校天文學家羅伯遜指出，該行星的獨特之處在於其宿主恆星距離地球約只有18光年，若從宇宙的角度來看，它幾乎就只在我們隔壁。

