聽新聞
0:00 / 0:00
超級地球存在新生命？ 距地球僅18光年
地球隔壁發現了系外行星，有可能是一顆超級地球！國際天文研究團隊發現一顆潛在的系外行星GJ 251 c，其質量幾乎是地球的四倍，並很可能由岩石物質所構成。天文學家強調，該行星距離地球約只有18光年，將成為未來尋找類地行星是否有生命的新希望。
GJ 251 c系外行星
《NDTY》報導，國際天文研究團隊發現一顆潛在的超級地球，其距離地球不到20光年，但質量幾乎是地球的四倍，並很可能由岩石物質所構成。對此，這顆新發現的系外行星被命名為GJ 251 c，其將成為未來尋找類地行星是否有生命的新希望。
該行星與地球的距離相對較近，因此成為未來使用強大望遠鏡進行觀測的理想目標，以確認該行星是否具備適宜生命存在的條件。科學家強調，在鄰近太陽系中發現岩質行星，能顯著提高研究大氣層和表面狀況的精確程度。
長期以來，天文學家致力於尋找可能存在液態水和生命的行星，也為此建造了先進的望遠鏡和計算模型，以便探測到來自星光的最微弱信號。賓州州立大學天文學教授馬哈德萬表示，GJ 251 c是至今尋找其他行星生命跡象最有希望的成果之一。
距離地球18光年
《ScienceAlert》報導，GJ 251 c圍繞著一顆名為GJ 251的恆星運行，作為一顆體積小、溫度低的紅矮星，其質量和直徑約為太陽的三分之一。此外，由於它們的軌道較短，科學家更容易發現位於該區域的任何行星，並探測與疊加來自多個軌道的訊號。
加州大學爾灣分校天文學家羅伯遜指出，該行星的獨特之處在於其宿主恆星距離地球約只有18光年，若從宇宙的角度來看，它幾乎就只在我們隔壁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言