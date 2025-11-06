快訊

人生無法重來的豪賭！日本女性逾3成選就業不生子 專家揭少子化關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
日專家指出，不改善傳統職場文化，少子化將無可挽回。示意圖／Ingimage
日專家指出，不改善傳統職場文化，少子化將無可挽回。示意圖／Ingimage

日本正陷入「人口危機」，少子化不只來自不婚，更來自年輕女性對「育兒與職涯無法兩全」的深層恐懼。根據日媒「讀賣新聞」報導，一名東京都內的大三女學生（21歲）直言：「我當然想結婚、也想繼續工作。但如果兩者難以兼顧，我只好被迫放棄結婚或生小孩。」生育對現代日本女性而言，正變成一場「無法重來」的人生豪賭。

據國立社會保障與人口問題研究所的調查顯示，18至34歲的未婚女性中，雖有7成希望「擁有孩子」，但現實中，認為自己未來會「不婚且持續就業」的比例竟高達33%。大妻女子大學勞動經濟學教授永瀬伸子分析，此關鍵在於日本的就業結構。女性若因生育離職，重返職場時往往只能從事低薪的「非正職」工作。即使是夫妻皆保住正職的雙薪家庭，也因丈夫的「長時間工作文化」，導致育兒和家務依舊壓在女性身上。

這種「不友善」的環境，導致日本的生育信心遠低於他國。根據內閣府的國際調查，認為自己國家「適合養育孩子」的日本人僅有38%，遠低於瑞典的97%。永瀬教授強調，日本女性一生中生育的子女數（合計特殊出生率）在2024年已降至1.15的歷史新低。她警告，若不改善「以突然加班和調職為前提」的職場文化，實現讓雙薪家庭有餘裕共同育兒的環境，並消除女性在生育期的收入焦慮，少子化將無可挽回。

專家指出，日本和同樣面臨少子化的韓國一樣，都因高學歷化導致教育期望過高，經濟負擔感極強。社人研部長岩沢美帆直言：「日本對『理想育兒』的標準太高，導致許多年輕人因經濟負擔與育兒障礙，毫無結婚意願。」

