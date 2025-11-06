快訊

法國漁民駕車蓄意衝撞釀5傷　當局稱無激進化前科

中央社／ 聖皮耶奧雷宏6日綜合外電報導

法國內政部長表示，一名駕駛昨天在西部奧雷宏島（Oleron）「蓄意」開車衝撞5人，造成兩人重傷。這個受傷人數低於先前報導的10人，且這名駕駛並無激進化前科紀錄。

法新社報導，地方官員和檢察官表示，犯嫌是一名35歲的獨居漁夫，來自這座大西洋島嶼。

內政部長努涅斯（Laurent Nunez）在記者會上說明，這名男子在35分鐘內開車衝撞5人，導致兩人重傷，其中包括一名22歲女子。

努涅斯指出，這名男子「並非情治單位所知的激進化分子」，並敦促大眾切勿妄下定論，同時補充表示，現階段沒有理由讓任何反恐檢察官介入。

警方在犯嫌縱火焚燒自己車輛時，使用電擊槍將他逮捕。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天凌晨在社群媒體上對受害者家屬表達慰問，稱他對「奧雷宏島的攻擊事件感到震驚」。

檢察官拉赫茲（Arnaud Laraize）稍早曾表示，犯嫌是奧雷宏島居民，並初步通報路上有10人受傷，不過傷者後來下修至5人。

拉赫茲指出，這名男子先前已因據稱涉及輕罪而為警方所知，他在被捕時以阿拉伯語高喊「真主至大」。

這個詞語是伊斯蘭教中的一個關鍵禱詞，但也常被發動攻擊的激進分子所使用。

