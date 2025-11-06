快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

聽新聞
0:00 / 0:00

影／DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張5日取自TikTok帳號「DOUDOU CROSS BITUME AUBER 93」的未標日期與地點截圖中，可見到39歲的羅浮宮劫案關鍵嫌犯「阿卜杜拉耶．N」。法新社
在這張5日取自TikTok帳號「DOUDOU CROSS BITUME AUBER 93」的未標日期與地點截圖中，可見到39歲的羅浮宮劫案關鍵嫌犯「阿卜杜拉耶．N」。法新社

法國巴黎羅浮宮10月19日發生震驚全球的珠寶大劫案，其中一名落網嫌犯是一名小有名氣的網紅，熱愛摩托車，還曾在龐畢度中心（Pompidou centre）當過保全。

衛報引述法媒報導，司法官員確認這名39歲男子為「阿卜杜拉耶．N」（Abdoulaye N），案發6天後於出生地、巴黎北郊奧貝維埃（Aubervilliers）的住處被捕，DNA據報出現在一個展示櫃以及現場遺留的物品上，包括手套、反光背心和切割器，被懷疑是闖入展廳的兩人之一，現被控組織竊盜與共謀犯罪。

阿卜杜拉耶在社群媒體以「街頭越野小可愛」（Doudou Cross Bitume）聞名，在社區是知名人物，曾在YouTube、TikTok與Instagram上傳多支影片，一些展示他表演摩托車特技，另一些則提供健身增肌的建議；多段影片顯示他騎乘性能強勁的山葉TMAX重機，正是羅浮宮劫案嫌犯逃逸所使用的車型。

根據報導，阿卜杜拉耶曾在UPS、玩具反斗城以及龐畢度中心博物館擔任保全，鄰居稱他「樂於助人」、「正直」，且「心直口快」，但有15項前科，包括持有及運輸毒品、無照駕駛以及危害他人安全，還曾在2014年因搶劫珠寶店被判刑。

巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）表示，嫌犯雖未提供太多訊息，但已「部分承認」涉入羅浮宮劫案，上周被捕的另一名嫌犯也曾因2014年的同一樁搶案被定罪。她還指出，嫌犯的背景與一般認為精心策畫高級組織犯罪並不相符，促使法媒懷疑其背後可能另有幕後主使。

法院原訂5日審理阿卜杜拉耶涉及的另一案件，但因「媒體關注度過高及近期事件影響」，決定延期以確保「平靜」的審理環境。

羅浮宮 巴黎 司法官 網紅 重機

延伸閱讀

巴黎檢方稱羅浮宮竊案非犯罪組織所為 研判嫌犯是街頭小偷

雨天必去景點！網整理北中南博物館、美術館清單 這間門票只要30元

巴黎羅浮宮竊案 法檢方再控兩名新嫌犯涉案

盜走法國皇室珠寶！法羅浮宮竊案又有5名嫌犯落網 傳主嫌就在其中

相關新聞

影／DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

法國巴黎羅浮宮10月19日發生震驚全球的珠寶大劫案，其中一名落網嫌犯是一名小有名氣的網紅，熱愛摩托車，還曾在龐畢度中心（...

教育遭政治干預已成常態？日本老師陷入自我審查風暴

二○一七年一月二十四日，得知NHK久違地製作了「慰安婦」議題的節目，我帶著半擔心半期待的心情觀賞。節目「今日焦點+」提及韓國的「和平少女像」及日韓「協議」。標題是「韓國 逐漸升溫的『少女像』問題 首次發聲的前慰安婦」。只看標題就可以大概猜到內容，實際上我還是越看越緊張。節目中只提到日本政府反對設置少女像，強迫韓國履行日韓「協議」的立場，雖然節目宣稱有「當事人多元的聲音」，實際上卻只提到根據日韓「協議」獲得給付金，對設置少女像採取批判立場的聲音。

SHEIN涉情趣娃娃爭議未歇 門市開幕巴黎人仍排長龍

中資超快時尚電商平台SHEIN全球首家常態實體店面今天在巴黎BHV百貨開幕，即便SHEIN近期因涉販售兒童外貌的情趣娃娃...

泰國低調迎水燈節 緬懷追思王太后辭世

今天是一年一度的泰國水燈節，許多民眾在河畔施放水燈，祈求來年順利。與往年不同，今年因泰國王太后詩麗吉10月辭世，許多活動...

颱風海鷗漸遠離 菲律賓罹難者攀至100多人

儘管颱風「海鷗」（Kalmaegi）已逐漸遠離菲律賓，菲國中部災情依然嚴峻，死亡數於今天攀升至100多人，宿霧省尤其深受...

墨西哥女總統遭「當街襲胸、親吻」全被拍下 隨扈滑手機挨轟維安漏洞

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在墨西哥市中心街頭與民眾談話時，遭一名疑似酒醉的男子襲胸並欲俯身親吻。其隨扈並未及時制止，似乎還在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。