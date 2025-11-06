快訊

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

罐頭開封吃不完直接冰冰箱？專家揭常見錯誤保存法！開罐前還有一事必做

北海道再爆禽流感！大量蛋雞遭撲殺 民眾憂蛋價蠢動

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道爆發本季第二波禽流感。示意圖／ingimage
北海道爆發本季第二波禽流感。示意圖／ingimage

根據日媒北海道文化放送報導，北海道近期接連爆發高病原性禽流感，繼10月下旬後，11月2日再度於惠庭市一座大型養雞場確認感染。總計這兩波疫情，已導致北海道內約12%的蛋雞遭到撲殺，為即將到來的聖誕節與新年用蛋高峰，產生強烈影響。

近日爆發疫情的惠庭市養雞場，正24小時不間斷地撲殺約23萬6千隻雞，預計將持續至7日。而這已是本季第二例。嚴峻的撲殺行動，立刻引發了民眾對蛋價的擔憂。2023年，日本才因禽流感導致蛋價飆漲，史稱「雞蛋衝擊」（Egg Shock）。

記者走訪札幌市區的超市（Maruko Store本店），目前架上的L號雞蛋10顆321日圓（約台幣65元），價格尚無波動。社長山川悟史表示，蛋價已穩定約四個月，本週預計不會再提高蛋價。

但這樣的蛋價還能撐多久？農業經濟專家、酪農學園大學教授日向貴久分析，北海道的蛋價恐怕會「逐漸上漲」。他警告，年底將迎來聖誕蛋糕、年節料理的用蛋旺季，若禽流感導致市場供應受限，價格必受影響。日向教授更指出，雖然可從本州運蛋，但「帶殼雞蛋」的運輸成本極高，難有替代方案。北海道政府目前呼籲民眾應保持理性冷靜的態度，強調只要禽流感疫情不再擴大，並不需太過緊張。

禽流感 北海道 雞蛋 蛋價

延伸閱讀

學生每餐平均預算僅56元！日佛心大學推20元拉麵 附餐宿舍月租僅1萬5

英急發旅遊警告！日政府首開熊禍會議 專家見網路亂象憂雪上加霜

誰還在寄賀年卡？日本銷量連降15年破新低 業者急推「平成救星」挽買氣

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

相關新聞

影／DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

法國巴黎羅浮宮10月19日發生震驚全球的珠寶大劫案，其中一名落網嫌犯是一名小有名氣的網紅，熱愛摩托車，還曾在龐畢度中心（...

教育遭政治干預已成常態？日本老師陷入自我審查風暴

二○一七年一月二十四日，得知NHK久違地製作了「慰安婦」議題的節目，我帶著半擔心半期待的心情觀賞。節目「今日焦點+」提及韓國的「和平少女像」及日韓「協議」。標題是「韓國 逐漸升溫的『少女像』問題 首次發聲的前慰安婦」。只看標題就可以大概猜到內容，實際上我還是越看越緊張。節目中只提到日本政府反對設置少女像，強迫韓國履行日韓「協議」的立場，雖然節目宣稱有「當事人多元的聲音」，實際上卻只提到根據日韓「協議」獲得給付金，對設置少女像採取批判立場的聲音。

北海道再爆禽流感！大量蛋雞遭撲殺 民眾憂蛋價蠢動

根據日媒北海道文化放送報導，北海道近期接連爆發高病原性禽流感，繼10月下旬後，11月2日再度於惠庭市一座大型養雞場確認感染。總計這兩波疫情，已導致北海道內約12%的蛋雞遭到撲殺，為即將到來的聖誕節與新年用蛋高峰，產生強烈影響。

步上叔叔安德魯王子的後塵？哈利王子恐遭威廉拔爵位

王室內部人士透露，哈利王子恐怕會步上叔叔安德魯王子的後塵，面臨爵位被剝奪的危機；這個傳言就在英國國會議員馬斯克爾（Rac...

日本熊害防熊噴霧商成迷因股 自衛隊支援 不開槍原因曝光

日本各地最近接連發生熊襲人致死事件，當地媒體長達數周都是這類新聞，政府為此派出自衛隊前往熊患最嚴重的地區支援，兩家與防熊...

法國漁民駕車蓄意衝撞釀5傷　當局稱無激進化前科

法國內政部長表示，一名駕駛昨天在西部奧雷宏島（Oleron）「蓄意」開車衝撞5人，造成兩人重傷。這個受傷人數低於先前報導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。