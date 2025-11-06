北海道再爆禽流感！大量蛋雞遭撲殺 民眾憂蛋價蠢動

根據日媒北海道文化放送報導，北海道近期接連爆發高病原性禽流感，繼10月下旬後，11月2日再度於惠庭市一座大型養雞場確認感染。總計這兩波疫情，已導致北海道內約12%的蛋雞遭到撲殺，為即將到來的聖誕節與新年用蛋高峰，產生強烈影響。

近日爆發疫情的惠庭市養雞場，正24小時不間斷地撲殺約23萬6千隻雞，預計將持續至7日。而這已是本季第二例。嚴峻的撲殺行動，立刻引發了民眾對蛋價的擔憂。2023年，日本才因禽流感導致蛋價飆漲，史稱「雞蛋衝擊」（Egg Shock）。

記者走訪札幌市區的超市（Maruko Store本店），目前架上的L號雞蛋10顆321日圓（約台幣65元），價格尚無波動。社長山川悟史表示，蛋價已穩定約四個月，本週預計不會再提高蛋價。

但這樣的蛋價還能撐多久？農業經濟專家、酪農學園大學教授日向貴久分析，北海道的蛋價恐怕會「逐漸上漲」。他警告，年底將迎來聖誕蛋糕、年節料理的用蛋旺季，若禽流感導致市場供應受限，價格必受影響。日向教授更指出，雖然可從本州運蛋，但「帶殼雞蛋」的運輸成本極高，難有替代方案。北海道政府目前呼籲民眾應保持理性冷靜的態度，強調只要禽流感疫情不再擴大，並不需太過緊張。