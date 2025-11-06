快訊

獨／是真的！台中這家飯店住1晚86元有早餐可泡澡 網友急敲碗

趙少康726罷免量票案 北檢認定2次故意亮票…起訴求從重量刑

台股早盤上漲逾300點 重返兩萬八、台積電漲10元

SHEIN涉情趣娃娃爭議未歇 門市開幕巴黎人仍排長龍

中央社／ 巴黎5日專電
中資超快時尚電商平台SHEIN全球首家常態實體店面今天在巴黎BHV百貨開幕，即便Shein近期因涉販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議陷輿論風暴，現場仍有眾多消費者大排長龍。 中央社
中資超快時尚電商平台SHEIN全球首家常態實體店面今天在巴黎BHV百貨開幕，即便Shein近期因涉販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議陷輿論風暴，現場仍有眾多消費者大排長龍。 中央社

中資超快時尚電商平台SHEIN全球首家常態實體店面今天在巴黎BHV百貨開幕，即便SHEIN近期因涉販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議陷輿論風暴，現場仍有眾多消費者大排長龍。

SHEIN實體店下午於BHV百貨6樓（相當於台灣7樓）開幕，但街上除了排隊人潮之外，感受不到新店開幕的喜慶氛圍，周圍巷道部署大量警力和警車，部分路段甚至遭封鎖，保全人員在出入口仔細檢查隨身包，有一般民眾攜帶攝影設備被拒絕入場。

與商場隔著里沃利街（Rue de Rivoli）相望的巴黎市政廳一側人行道布置了鐵欄，偶有反對SHEIN進駐BHV百貨的民眾舉著標語牌或喊口號和平抗議。有人在胸前掛牌子寫上「穿著SHEIN的惡魔」。

71歲的奧利維亞（Olivier）提著SHEIN購物袋排隊，他稍早自己逛完一圈，買了兩件毛衣，但為了陪伴晚到的朋友，又重新排隊。

他接受中央社記者訪問時坦言，SHEIN不是他平時會買的服裝風格，也不曾在SHEIN平台買過東西，但在輿論熱議下，出於好奇心來消費。

住在巴黎的奧利維亞說，他知道SHEIN近期深陷爭議，「但我不把道德和商業混為一談，這不會妨礙我買（SHEIN的商品），尤其大家都在買」。

多家法國媒體提到，在擁有6850萬人口的法國，SHEIN約有2300萬名活躍消費者。奧利維亞認為，如果有這麼多人購買SHEIN商品，意味著「每個人都能從中找到自己想要的東西」。

他說，對他而言買衣服最重要的條件是性價比，在全球化時代，法國等西方國家的購買力下滑，消費者不得不選擇價格較低的商品，因此他相信SHEIN實體店可以在巴黎生存下來。

而在里沃利街另一邊，32歲、從事永續發展相關工作的瑪莉（Marie）與朋友舉著反對SHEIN的標語牌。

她受訪時指出，SHEIN在歐洲多次被譴責不遵守消費者保護和安全規範，其供應鏈也涉及環境問題與違反勞動權益疑慮，還有平台上販售兒童外貌的色情仿真娃娃等爭議。

瑪莉強調：「我們幾年前第一次聽到這家企業的名字，它來勢洶洶，發展得很快，法國很多人被吸引，因為非常便宜。但我心裡想的是，如果這麼便宜，成本一定出在其他地方，例如人力成本、環境成本，我們不能容許這種事。」

根據法國郵政（La Poste）執行長華爾（PhilippeWahl）去年11月的說法，SHEIN和另一個中資電商平台Temu在法國郵政包裹處理量的占比已暴增至22%。

瑪莉說，從這點來看，SHEIN確實在法國獲得巨大成功，她理解低價和不斷推出新品是很吸引人的行銷策略，也理解經濟不寬裕的人能買得起這些商品，但問題在於「代價是什麼？」

她願與想法不同的消費者討論，希望他們意識到，把錢花在這些商家，背後支持的是什麼樣的制度和道德價值，況且這些商品對他們和孩子的健康可能並無益處。

根據記者實際體驗，想逛SHEIN，須先排隊20到30分鐘取得6樓「入場券」，經過安檢進入商場後，在5樓向保全人員出示票券，才能順利上樓。

SHEIN占了6樓大半空間，據報達1000平方公尺。由於BHV百貨推出開幕優惠活動，不少人願意多買幾件衣物，結帳櫃檯也須排隊。

SHEIN商品以價格低廉為人所知，現場一件素色絞花毛衣價格為17.99歐元（約新台幣638元），比其他快時尚品牌的類似品項約50歐元便宜許多，但有些曾在SHEIN平台購物的人說，網路價格更便宜。

在BHV百貨旁的巷子裡，也有一家名為「法國公寓」（L’Appartement Français）的新店於今天開幕，櫥窗上貼著顯眼的Made in France（法國製造）字樣，還有一張寫著「拒絕SHEIN＃StopFastFashion（阻止快時尚）」的海報。比起SHEIN的人潮，店內顯得相對冷清，但也有消費者支持。

在SHEIN實體店開幕同日，法國政府在接連發現SHEIN平台販售兒童外貌的仿真娃娃和刀具等非法武器後，已啟動程序準備暫停平台營運。

法國 消費者 快時尚 SHEIN

延伸閱讀

Shein涉售兒童色情娃娃遭調查 法警告：再上架就禁止營運

Shein巴黎開幕前夕大作廣告 商場周圍顯有警力部署

北約面對俄羅斯威脅 測試東翼戰備能力

TikTok演算法被控助長脆弱群體尋短 法國檢方調查

相關新聞

SHEIN涉情趣娃娃爭議未歇 門市開幕巴黎人仍排長龍

中資超快時尚電商平台SHEIN全球首家常態實體店面今天在巴黎BHV百貨開幕，即便SHEIN近期因涉販售兒童外貌的情趣娃娃...

泰國低調迎水燈節 緬懷追思王太后辭世

今天是一年一度的泰國水燈節，許多民眾在河畔施放水燈，祈求來年順利。與往年不同，今年因泰國王太后詩麗吉10月辭世，許多活動...

颱風海鷗漸遠離 菲律賓罹難者攀至100多人

儘管颱風「海鷗」（Kalmaegi）已逐漸遠離菲律賓，菲國中部災情依然嚴峻，死亡數於今天攀升至100多人，宿霧省尤其深受...

墨西哥女總統遭「當街襲胸、親吻」全被拍下 隨扈滑手機挨轟維安漏洞

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在墨西哥市中心街頭與民眾談話時，遭一名疑似酒醉的男子襲胸並欲俯身親吻。其隨扈並未及時制止，似乎還在...

影／颱風海鷗重創菲律賓釀66死、數十萬人避難 災情畫面曝光

2025年最強颱風之一的「海鷗」（Typhoon Kalmaegi）橫掃菲律賓中部，在當地人口最稠密的宿霧島引發嚴重水患...

颱風海鷗重創菲律賓中部 台商：大淹水、超市買爆

颱風「海鷗」（Kalmaegi）肆虐菲律賓中部地區，釀成重大災情，至少52人喪生、逾34萬人暫時棲身於疏散中心，宿霧省宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。