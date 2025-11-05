和平倡議於2015年破裂 土耳其總統：庫德族和平進程進入「新階段」

土耳其總統厄多安今天表示，土耳其在終結庫德族激進分子暴力的努力上已進入「新階段」。他並透露，對於讓被囚禁的庫德工人黨領袖歐加蘭與國會議員談話，他抱持開放態度。

路透社報導，厄多安（Tayyip Erdogan）表示，他上週與支持庫德族的人民平等與民主黨（DEM）高層領袖進行「非常有建設性」的會談。DEM高層曾敦促讓歐加蘭（Abdullah Ocalan）與一個負責庫德工人黨（PKK）解除武裝的國會委員會談話。

厄多安告訴執政黨正義發展黨（AK Party）議員：「看來我們已走到一個新的十字路口，正朝著一個遠離恐怖主義的土耳其邁進。每個人都必須挺身而出，盡一份力。」

他說：「我們認為，相關各方的聲音都能被聽見，不漏掉任何人，即使彼此立場相左，也能坦率表達，這點極其寶貴。」

這番言論或許暗示與歐加蘭接觸的可能性。歐加蘭自1999年起被監禁，但依然在敦促PKK解除武裝並解散這方面扮演了關鍵角色，PKK已於今年稍早公布相關步驟。

DEM曾表示，歐加蘭依然會影響庫德族民意，且過去曾參與和平努力，所以應該讓由DEM等多個政黨組成的國會委員會前往監獄與歐加蘭接觸。但厄多安政府尚未證實會有這類行動。

PKK在1984年發動叛亂，先前的和平倡議於2015年破裂，導致土耳其東南部再度爆發血腥衝突。至於目前的和平進程架構，政府尚未對外說明細節。