德國查禁激進穆斯林組織 警方突襲多地扣押資產

中央社／ 柏林5日綜合外電報導

德國內政部今天宣布查禁一個穆斯林團體，因這個團體被指控從事違憲行為，包括呼籲建立哈里發國（caliphate）。

法新社報導，警方在查禁公告發佈之際，突襲了這個名為「穆斯林互動」（Muslim Interaktiv）團體在北部港口城市漢堡根據地的7處建物。

隸屬中間偏右基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）的內政部長多布林特（AlexanderDobrindt）表示：「我們絕不容許『穆斯林互動』等組織以仇恨破壞我們的自由社會…並從內部攻擊我們的國家。」

今年4月，「穆斯林互動」在漢堡舉行一場集會時備受批評，當時超過1200人參加，抗議德國被指帶有伊斯蘭恐懼情緒的政策。

這場集會上有標語寫著「哈里發國是解方」，引發全國矚目並掀起激烈辯論。

根據內政部說法，這個團體同時被指拒絕婦女權利並宣揚仇視以色列的言論，現已遭到解散，資產亦被沒收。

漢堡市府指出，該團體於2020年成立，在網路上相當活躍，並指責其主張「整個穆斯林社群」遭到政治人物及社會擯棄。

隸屬中間偏左社民黨（SPD）的漢堡內政部長葛羅特（Andy Grote）對查禁行動表示肯定，稱有關當局已經「消滅了一個危險且極為活躍的伊斯蘭激進團體」。

警方今天也搜索柏林及西部黑森（Hesse）邦的建物，作為調查另外兩個團體「伊斯蘭世代」（Generation Islam）與「真實伊斯蘭」（RealitaetIslam）的一環。

德國過去也曾查禁多個穆斯林組織，包括2021年因被控以慈善工作為名，資助伊斯蘭恐怖主義的非政府組織Ansaar。

穆斯林 伊斯蘭 德國

