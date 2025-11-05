法國男子駕駛汽車衝撞行人釀10傷 被捕時喊真主至大

快訊

中央社／ 波爾多5日綜合外電報導

法國檢察官表示，一名35歲男子今天在大西洋沿岸的俄雷隆島（Oleron）駕駛汽車衝撞行人及自行車騎士，造成10人受傷，其中4人傷勢嚴重。

法新社報導，檢察官拉雷茲（Arnaud Laraize）指出，這名俄雷隆島居民「蓄意衝撞多名行人及自行車騎士」。風景優美的俄雷隆島位於法國西部拉羅雪爾市（La Rochelle）附近，事件發生在小島的主要道路上。

拉雷茲說，男子被捕時，用阿拉伯語高喊「真主至大」（Allahu Akbar）。

警方已逮捕該名男子，並以涉嫌「謀殺未遂」進行調查，但拉雷茲表示，目前還不清楚男子的犯案動機。

路透社引述「巴黎人報」（Le Parisien）指出，調查人員也在釐清犯嫌是否有精神障礙的可能性。BFM電視台（BFM TV）則報導，男子過去曾犯下酒駕及毒品相關罪行。

一名關注本案的消息人士稍早表示，男子蓄意撞擊被害人，犯案距離長達數公里。

根據法國媒體，法國反恐檢察官辦公室現階段尚未接手偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

