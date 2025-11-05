隨扈忙著看手機 墨西哥女總統慘遭鹹豬手襲胸

墨西哥總統薛恩鮑姆4日在墨西哥市中心街頭與民眾談話時，遭一名疑似酒醉的男子襲胸並欲俯身親吻。其隨扈並未及時制止，似乎還在看手機，遭質疑維安出現漏洞。

這名男子用右手自後方摟住薛恩鮑姆的肩膀，隨即欲親吻薛恩鮑姆並用左手向前抓其胸部，薛恩鮑姆趕忙推開。一旁疑似隨扈的人一開始似乎在看手機，發現不對勁後趕忙將男子隔開，這時聽到薛恩鮑姆說「別擔心」。

效法前總統羅培茲歐布拉多親民作風，薛恩鮑姆也經常走入人群和民眾互動，但墨西哥近日才發生西部烏魯阿潘市市長羅德里格斯遭槍殺案件，引發民眾抗議，薛恩鮑姆不得不親上火線解釋如何因應暴力問題，卻又發生維安漏洞事件。