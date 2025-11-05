法國驚見腰斬命案 DNA鑑定確定死者身分

快訊

中央社／ 法國史特拉斯堡4日綜合外電報導

法國調查人員今天說，為了偵辦一起殘忍的腰斬命案，已在瑞士逮捕與疑似受害者有關的法國女子。

地方檢察官葛瑞庫爾（Arnaud Grecourt）透露，死者遺體1日在法國東部一處河岸被發現，僅穿內衣，下半身被砍斷，並覆蓋著白色物質，目前正進行DNA檢測以確認身分。

據了解，受害者疑是年約75歲、住在靠近法國邊境聖克魯瓦村（Sainte-Croix）的瑞士男子，自10月31日起失聯。

根據接近調查人員的消息人士向法新社證實，這名被逮的30多歲法國女子疑似是瑞士男子的房客，此說法符合法國RTL廣播電台先前的報導。

根據RTL報導，這名女子已遭瑞士警方拘留，但她否認涉案。

遺體發現地為法國費德里村（Fedry），距聖克魯瓦村約100公里。屍體帶有燒傷及多處傷痕。驗屍結果顯示，死因極可能為失血過多，且屍體是事後才遭分屍。

葛瑞庫爾在聲明中說：「雙手上的傷口顯示為防禦性傷口，其中幾處傷口符合切割工具所造成。」

