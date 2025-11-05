快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

宴請川普陣營無人出席？外交戰連吃閉門羹 她質疑：外媒爆料是內部冷箭

科學家發現超大質量黑洞吞噬恆星 釋放創紀錄能量閃光

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
天文學家發現的超大質量黑洞示意圖。歐新社
天文學家發現的超大質量黑洞示意圖。歐新社

科學家近日觀測到超大質量黑洞歷來能量最強的閃光，這現象似乎是因為一顆巨大的恆星偏離原軌道，過於接近黑洞，被撕裂吞噬所引發。

路透社報導，研究人員表示，這次閃光在最明亮時，其亮度比太陽高出10兆倍。該閃光源自一個位於遙遠星系、質量約為太陽3億倍的黑洞，距離地球約110億光年。光年是光在一年內行進的距離，約為9.5兆公里。

黑洞是密度極高的天體，重力強大到連光都無法逃脫。目前認為多數星系中心都有一個黑洞。本次研究涉及的這個黑洞，質量極為龐大，甚至比我們銀河系中心那顆約有太陽400萬倍質量的黑洞還要大。

科學家指出，這次閃光最可能的成因，是一顆大質量恆星被黑洞吸入。當這顆倒楣的恆星物質向黑洞內部墜落，抵達無法從黑洞回頭的位置時，便會釋放能量產生閃光。

研究團隊推測，這顆恆星的質量至少為太陽30倍，甚至可能高達太陽的200倍。研究人員表示，它可能原本是黑洞周圍一群繞行的恆星之一，後來因與其他天體互動而被推向離黑洞更近的軌道。

論文主筆葛蘭姆（Matthew Graham）說：「很有可能這顆恆星原本繞行在超大質量黑洞周圍軌道上，後來與另一個更大質量的天體碰撞，結果被撞進黑洞。」

葛蘭姆補充：「它因此被置於一個更加橢圓的軌道，最近時離超大質量黑洞極近——結果就是太近了。」

超大質量黑洞周圍通常環繞著一圈被重力吸引進來的氣體與塵埃所形成的盤狀區域。

紐約市立大學（CUNY）曼哈頓社區學院與研究生中心的天文學家暨論文共同作者福特（K.E. SaavikFord）說：「無論最初如何發生，這顆恆星最終離超大質量黑洞夠近，因為黑洞重力極強而被『義大利麵化』——也就是恆星被拉長成細長狀。這些物質接著繞行黑洞盤旋墜落。」

這次閃光，正是因為恆星被撕裂後逸出的氣體受熱發光、最終墜入被遺忘深淵時所釋放的能量。

參與事件的恆星質量異常龐大。

福特表示：「如此大質量的恆星其實非常稀少，因為小質量恆星形成得更頻繁，而大質量恆星壽命極短。」

科學家推測，圍繞超大質量黑洞運行的恆星有可能通過吸收盤旋黑洞周圍的物質而質量逐漸增加，變得異常巨大。

研究人員運用加州、亞利桑那州與夏威夷的望遠鏡觀測這次閃光。他們也考慮過其他可能原因，如恆星壽命終結時爆炸、黑洞噴射物質束朝外流動，或是因「重力透鏡」讓較暗的事件變得看似明亮，但都與數據不符。

由於光需要時間才能傳到地球，天文學家觀測如此遙遠的事件時，其實相當於是在回顧宇宙早期的歷史。

觀測期間，閃光亮度增強了40倍，推測是隨著越來越多恆星物質墜入黑洞所致，並於2018年6月達到巔峰。其亮度是以往所有已知黑洞閃光的30倍。目前這一現象仍在持續，但亮度正逐漸減弱，整個過程估計將持續約11年。

葛蘭姆說：「這道閃光目前還在逐漸消退。」

黑洞 科學家 能量

延伸閱讀

告別空轉人生…終結低效苦勞的不瞎忙 心理學家：不懂選擇行事曆只會超載

日本擬採購Ford F-150皮卡「討好」！ 川普喊讚，但分析指不實際

Ford Bronco硬實力助陣 Google街景帶你走全球最長越野路線

好讀周報／清大發現「黑洞候選者」正在吞噬恆星！成果登NASA官網

相關新聞

隨扈忙著看手機 墨西哥女總統慘遭鹹豬手襲胸

墨西哥總統薛恩鮑姆4日在墨西哥市中心街頭與民眾談話時，遭一名疑似酒醉的男子襲胸並欲俯身親吻。其隨扈並未及時制止，似乎還在...

影／颱風海鷗重創菲律賓釀66死、數十萬人避難 災情畫面曝光

2025年最強颱風之一的「海鷗」（Typhoon Kalmaegi）橫掃菲律賓中部，在當地人口最稠密的宿霧島引發嚴重水患...

颱風海鷗重創菲律賓中部 台商：大淹水、超市買爆

颱風「海鷗」（Kalmaegi）肆虐菲律賓中部地區，釀成重大災情，至少52人喪生、逾34萬人暫時棲身於疏散中心，宿霧省宣...

中資Shein鬧醜聞！賣「兒童色情娃娃」法國擴大調查電商

中資電商平台Shein被發現販售兒童外型的成人娃娃，引發猛烈批評。巴黎檢方正針對同為中資的AliExpress（全球速賣...

羅馬古塔崩塌壓死人 俄嘲諷「支持烏也會垮掉」義大利氣炸召見大使

羅馬古蹟區一座孔蒂塔樓昨天部分坍塌，一名受困超過11小時的工人今晨送醫後不治。俄羅斯發言人昨天引述消息時嘲諷，義大利若繼...

COP30巴西召開前夕 歐盟力拚制定新氣候目標

歐盟各國環境部長今天將展開最後努力，試圖在巴西舉行聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）前，確定關鍵排放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。