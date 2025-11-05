快訊

影／颱風海鷗重創菲律賓釀66死、數十萬人避難 災情畫面曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
颱風「海鷗」4日在菲律賓中部宿霧市引發洪水，車輛堆積成一團。美聯社
颱風「海鷗」4日在菲律賓中部宿霧市引發洪水，車輛堆積成一團。美聯社

2025年最強颱風之一的「海鷗」（Typhoon Kalmaegi）橫掃菲律賓中部，在當地人口最稠密的宿霧島引發嚴重水患，多個城鎮全境被淹，造成至少66人喪生，數十萬人逃離家園。民眾爬上屋頂避難，汽車與貨櫃被洪水沖入街道的災情畫面陸續曝光。

BBC報導，「海鷗」在菲律賓稱為「蒂諾」（Tino），4日清晨登陸後雖已減弱，但仍挾帶時速超過130公里的強風，多數罹難者據報死於溺斃。暴風雨夾帶大量泥水從山坡傾瀉而下，淹沒城鎮，造成住宅嚴重損毀，許多小型建築被沖走，退去的洪水留下厚厚泥層。救援人員出動小船，解救受困居民。

菲律賓民防辦公室副署長亞歷杭德羅（Rafaelito Alejandro）5日接受DZMM電台訪問時表示，「海鷗」在宿霧島造成49人死亡、26人失蹤，救援行動正待天氣好轉後展開。他表示：「挑戰是道路上的殘骸與汽車，我們有太多東西要清理。」

官方公布的死者中，包括一架軍用直升機的6名機組人員。該直升機原屬於前往災區救援的4架機隊之一，卻於4日在宿霧以南的民答那峨南阿古桑省（Agusan del Sur）墜毀。菲律賓空軍在通訊中斷後立即展開搜索，稍後尋獲6具遺體，據信是駕駛員與機組人員。

宿霧省長巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）在臉書表示，此次災情前所未見。她寫道：「我們原以為強風才是最危險的部分，但真正威脅到民眾安全的是水，洪水造成的災情非常嚴重。」並在4日晚間宣布進入災難狀態，以利救災行動的推進。

根據氣象預報，「海鷗」將持續橫越維薩亞斯群島（Visayas），並於5日進入南海，接著朝正遭破紀錄強降雨侵襲的越南前進。

颱風「海鷗」在菲律賓宿霧省塔里薩伊市造成嚴重破壞，無人機5日拍到一名女子坐在倒塌的柱子上。
颱風「海鷗」在菲律賓宿霧省塔里薩伊市造成嚴重破壞，無人機5日拍到一名女子坐在倒塌的柱子上。
無人機5日拍攝的菲律賓宿霧塔里薩伊市遭颱風「海鷗」重創後影像。路透
無人機5日拍攝的菲律賓宿霧塔里薩伊市遭颱風「海鷗」重創後影像。路透

菲律賓 海鷗 洪水

