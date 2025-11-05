聽新聞
0:00 / 0:00
影／颱風海鷗重創菲律賓釀66死、數十萬人避難 災情畫面曝光
2025年最強颱風之一的「海鷗」（Typhoon Kalmaegi）橫掃菲律賓中部，在當地人口最稠密的宿霧島引發嚴重水患，多個城鎮全境被淹，造成至少66人喪生，數十萬人逃離家園。民眾爬上屋頂避難，汽車與貨櫃被洪水沖入街道的災情畫面陸續曝光。
BBC報導，「海鷗」在菲律賓稱為「蒂諾」（Tino），4日清晨登陸後雖已減弱，但仍挾帶時速超過130公里的強風，多數罹難者據報死於溺斃。暴風雨夾帶大量泥水從山坡傾瀉而下，淹沒城鎮，造成住宅嚴重損毀，許多小型建築被沖走，退去的洪水留下厚厚泥層。救援人員出動小船，解救受困居民。
菲律賓民防辦公室副署長亞歷杭德羅（Rafaelito Alejandro）5日接受DZMM電台訪問時表示，「海鷗」在宿霧島造成49人死亡、26人失蹤，救援行動正待天氣好轉後展開。他表示：「挑戰是道路上的殘骸與汽車，我們有太多東西要清理。」
官方公布的死者中，包括一架軍用直升機的6名機組人員。該直升機原屬於前往災區救援的4架機隊之一，卻於4日在宿霧以南的民答那峨南阿古桑省（Agusan del Sur）墜毀。菲律賓空軍在通訊中斷後立即展開搜索，稍後尋獲6具遺體，據信是駕駛員與機組人員。
宿霧省長巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）在臉書表示，此次災情前所未見。她寫道：「我們原以為強風才是最危險的部分，但真正威脅到民眾安全的是水，洪水造成的災情非常嚴重。」並在4日晚間宣布進入災難狀態，以利救災行動的推進。
根據氣象預報，「海鷗」將持續橫越維薩亞斯群島（Visayas），並於5日進入南海，接著朝正遭破紀錄強降雨侵襲的越南前進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言