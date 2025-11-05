快訊

颱風海鷗重創菲律賓中部 台商：大淹水、超市買爆

中央社／ 馬尼拉5日專電
11月4日，在菲律賓宿務省，救援人員幫助受災居民撤離。新華社（菲律賓紅十字會供圖）
11月4日，在菲律賓宿務省，救援人員幫助受災居民撤離。新華社（菲律賓紅十字會供圖）

颱風「海鷗」（Kalmaegi）肆虐菲律賓中部地區，釀成重大災情，至少52人喪生、逾34萬人暫時棲身於疏散中心，宿霧省宣布進入「災難狀態」，當地台商雖然生活受到影響，但大致平安。

「海鷗」3日深夜在東薩馬省（Eastern Samar）登陸，向西穿越菲律賓中部地區，截至上午11時行進到巴拉旺省（Palawan）外海，預計今晚到明天清晨之間進入南海，朝越南移動。

根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）的最新災情報告，菲律賓中部地區有52人在颱風來襲期間罹難，以宿霧省（Cebu）的48人為最多，死因多為溺水；另有10人受傷，13人失聯。

暴雨導致房屋、農地與道路被淹，逾70萬人生活受到影響，其中34萬8554人暫時棲身於各地疏散中心。

宿霧省長巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）昨晚簽署行政命令，形容全省「出現廣泛災害與人員傷亡，生命安全仍面臨持續威脅，基本服務嚴重中斷」，宣布進入「災難狀態」。

根據菲律賓法律，在「災難狀態」之下，地方政府將可動用緊急救災款。

宿霧台灣協會會長邱裕文接受中央社電話訪問時表示，這次宿霧省局部地區確實是災情慘重，協會持續與會員保持聯絡，台灣鄉親大致平安。

邱裕文說，很多地方昨天大淹水，雖然今天有退下去，但接下來的清理工作仍是大工程。此外，許多地方水電的供應尚未恢復，超級市場也「被買爆」。

根據災區民眾在網路上發布的影片，宿霧省塔里沙市（Talisay City），大水淹到一樓的高度，汽車在水上漂浮碰撞。

宿霧市一家台資工廠負責人則告訴中央社，廠區因周圍河流氾濫而淹水，「初步估計要3週時間修整設備」。

菲律賓氣象局位於宿霧省拉撲拉撲市（Lapu-lapuCity，又稱拉普拉普市）的氣象站測得，3日上午8時至4日上午8時的24小時期間，降雨量達183毫米，相當於一天降下一個半月的平均雨量。

此外，還有熱帶性低氣壓將生成颱風「鳳凰」，菲律賓氣象局預測可能會於7日晚間進入菲律賓責任區，帶來強風。邱裕文說，台灣鄉親都很焦慮，「大家都很害怕後面還有一個要來」。

菲律賓 颱風 氣象局

