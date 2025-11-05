日本兵庫連環車禍1死17傷 初判小轎車暴衝肇禍

快訊

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日本兵庫縣加谷川市境內的國道250號，昨天傍晚發生捲入14輛車的連環車禍，造成1死17傷。與死者同車的男性向警方表示，「看到（死者在駕駛座上）發作的樣子」。

「朝日新聞」今天報導，加古川警察署說明，這起車禍發生在昨天下午4時30分左右。居住在加谷川市別府町新野邊地區的78歲老翁岡本年明，所駕駛的轎車突然衝向正在等待紅燈的多輛車。

岡本在這起事故中喪生，另外共有17人受傷，傷者包含兒童。

加古川警察署表示，坐在岡本車內副駕駛座的男性胸骨骨折，傷勢嚴重但並無生命危險。

據調查相關人士透露，這名男性向警方說明，看到岡本「發作的樣子」，因此警方研判，駕車的岡本可能因某種原因突然身體不適，進而使他無法控制車輛，並衝撞其他車。

車禍現場路段為雙向車道，單側設有3線道，是視野良好的筆直道路。

加古川警察署指出，事故發生時前方號誌為紅燈，3個車道均有車輛在等待，研判岡本的汽車衝入後引發連環追撞事故，正在持續調查詳細原因。

