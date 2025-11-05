波士尼亞養老院大火奪10命 約20人受傷
波士尼亞警方今天表示，東北部1間養老院今天深夜發生火災，造成10人喪生，約20人受傷。
法新社報導，警方發言人在聲明中指出：「根據初步資訊，杜斯拉（Tuzla）養老院有10名住民在火災中喪生。」
她說，包括消防員、警員、醫護人員、養老院員工及住民約20人，在杜斯拉大學臨床中心接受治療。
養老院稍早表示，火勢在當地時間晚間8時45分於大樓第7層爆發，奪走10人性命。火勢已被控制下來。
住在養老院的卡伊奇（Ruza Kajic）告訴波士尼亞國家廣播公司（BHRT）：「我已經上床睡覺了，突然聽到爆裂聲，不知道是不是我房間的窗戶破了。我住在3樓…往窗外看見上方有燃燒的物體掉落，我立刻跑到走廊。上層樓有許多臥床的老人。」
當地媒體的畫面顯示，火勢集中在養老院的高樓層。
警方表示，等待現場條件允許後，將展開全面調查以查明起火原因。
據BHRT報導，波士尼亞當局向罹難者家屬致哀，祝願傷者早日康復。
