快訊

王子二度發聲明！道歉范姜彥豐 背債無力承擔1600萬盼能分期付款

若台海爆發衝突如何解？美防長赫塞斯吐1句話暗示：可能派駐韓美軍

自衛隊支援秋田縣防熊害 民眾憂公熊渡海到九州

中央社／ 東京4日專電

日本熊出沒與人身受害事件急增，秋田縣向中央政府提出支援要求，防衛省明天將派遣自衛隊協助。另一方面，山口縣今年的熊目擊件數已突破200件，甚至有人討論「熊是否可能游過海峽進入九州」。專家表示，長期並非完全不可能。

秋田電視台報導，防衛大臣小泉進次郎今天在記者會表示，自衛隊已完成派遣準備。

陸上自衛隊明天起在秋田縣鹿角市展開支援，包含運送捕熊用的箱型捕獸陷阱。大館市與北秋田市也在協調。

小泉表示，「雖然無法無限制執行熊害對策，但守護國民的生命與生活是我們的任務，基於情勢的特殊性，決定在秋田縣投入運輸支援」。

近期東北接連發生熊出沒事件，「九州沒有熊」這件事也引起討論。

不過，產經新聞報導，本州最西端、與九州隔海相望的山口縣今年熊目擊件數超過200件，網友擔心，「不能讓熊突破關門海峽」。

關門海峽最窄處僅650公尺，網友想像，熊可能泳渡海峽，前進九州。

森林綜合研究所東北支所專家大西尚樹表示，「從距離來看，熊並非游不過去，但考慮到潮流，難度很高」。

然而他也指出，如果山口縣境內熊族群密度增加，公熊游泳出走、尋找新棲地的動機提高，「5年內還不會，但50年後不排除有這個可能」。

山口縣農林綜合技術中心表示，過去目擊熊出沒事件多集中在東部，但近3年西部也頻繁出現，甚至有熊誤落捕捉野豬的陷阱，研判熊可能沿河川移動。

該中心負責人表示，「被捕獲的多為公熊，看起來像是從東部移動過來，但周圍沒有母熊，又回不了原地，只能到處徘徊」。

由於當地居民不熟悉如何應付熊，山口縣政府已提高警戒，甚至要求民眾中止登山活動。

秋田 自衛隊 熊出沒

延伸閱讀

日本熊害爆不停！黑熊闖公司「反鎖自己5小時」 5員工嚇壞逃難

討伐哥吉拉？秋田縣請自衛隊助陣應對熊害 小泉派少將級聯絡員掀熱議

日本熊害1年10死創高 衝擊楓葉旅遊季 防相允自衛隊除害

就是今天！高市早苗將任日本第一女首相 內閣人事名單底定

相關新聞

中資Shein鬧醜聞！賣「兒童色情娃娃」法國擴大調查電商

中資電商平台Shein被發現販售兒童外型的成人娃娃，引發猛烈批評。巴黎檢方正針對同為中資的AliExpress（全球速賣...

羅馬古塔崩塌壓死人 俄嘲諷「支持烏也會垮掉」義大利氣炸召見大使

羅馬古蹟區一座孔蒂塔樓昨天部分坍塌，一名受困超過11小時的工人今晨送醫後不治。俄羅斯發言人昨天引述消息時嘲諷，義大利若繼...

COP30巴西召開前夕 歐盟力拚制定新氣候目標

歐盟各國環境部長今天將展開最後努力，試圖在巴西舉行聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）前，確定關鍵排放...

汞威脅健康！多國籲2030年前禁用於牙科填充物 WHO列重大威脅

美國等多個國家今天在一場有關限制汞的國際會議上，呼籲2030年前全面禁用以汞為基礎的牙科填充物「汞齊」

影／北海道熊患「現身小學附近」獵友會罕見拒捕熊 全因副議長霸凌

日本各地近期頻繁傳出熊出沒事件，讓居民人心惶惶，北海道積丹町卻陷入另一場前所未有的危機。當地負責捕殺熊的獵友會雖被居民視...

英王胞弟安德魯捲性醜聞 中將軍銜也被拔 川普：為英王室難過

英國政府2日表示，將剝奪前王子安德魯僅存的榮譽性海軍中將軍職，這也是他最後一個軍銜。美國總統川普2日表示，他為英國王室感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。