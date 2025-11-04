颱風海鷗襲菲律賓增至26死 軍方直升機馳援途中墜毀

快訊

中央社／ 宿霧4日綜合外電報導

菲律賓中部大片地區今天被颱風「海鷗」挾帶的豪雨淹沒，迄今已有至少26人因風災喪生，數十萬人被迫撤離家園。同日菲國空軍一架載著5個人的直升機在前往協助救災途中墜毀。

法新社報導，宿霧島（Cebu）幾座城鎮全部淹水。從法新社查證過的影片中，可以看到汽車、卡車甚至是巨大貨櫃都被混濁洪流沖走。

民防辦公室副行政官阿勒漢德羅（RafaelitoAlejandro）透過電話告訴法新社，光是宿霧就確定有21人死亡，總計罹難人數達26人。

他說：「根據現有消息，大多數人都是溺死的。」

氣象專家瓦里亞（Charmagne Varilla）表示，颱風海鷗（Kalmaegi）登陸前24小時，宿霧市一帶降雨量達183毫米，遠高於該地區的131毫米月平均降雨量。

宿霧省長巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）今天在臉書（Facebook）貼文寫道，「宿霧的狀況真的是前所未見」，「我們原本以為風勢比較危險，但…真正讓民眾陷入險境的是水災，洪水的破壞力太大了」。

其他省份的罹難者包括雷伊泰省（Leyte）一名在自家溺斃的年長居民，以及一名在保和島（Bohol）被倒下樹木擊中的男性。

另外，菲律賓軍方今天傍晚證實，一架支援救災的直升機在民答那峨島（Mindanao Island）北部墜毀。

東民答那峨司令部在聲明中表示，這架直升機在前往沿海城市布端（Butuan）協助風災救援途中失事，目前搜救行動還在進行當中。

發言人拒絕透露機上是否有生還者。美聯社則報導，這架菲律賓空軍直升機載了5個人。

