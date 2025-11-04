喜馬拉雅山區雪崩暴風雪9死 含5名義大利登山客

快訊

中央社／ 加德滿都4日綜合外電報導

尼泊爾官員今天說，喜馬拉雅山險峻的山峰地區近日接連出現猛烈暴風雪與雪崩，已造成9人死亡，其中包括5名義大利登山客。

法新社報導，自10月31日以來，兩起獨立事故共導致9人喪生。

一場雪崩昨天襲擊海拔5630公尺亞隆日峰（YalungRi）基地營的12人登山隊，亞隆日峰位於尼泊爾中部、靠近中國邊界。

探險主辦單位「夢想目的地」（DreamersDestination）的雪巴人普巴．丹增（Phurba TenjingSherpa）告訴法新社，這起災難造成7人喪生，包括3名義大利人、2名尼泊爾人、1名德國人及1名法國登山客。

普巴．丹增說，他的公司為部分登山客安排了這次探險行程，他「親眼見到這7具遺體」。

多拉卡區（Dolakha）高階警方官員馬哈托（GyanKumar Mahato）說，5名生還者今天上午獲救，並經空運送抵首都加德滿都。其中包括2名法國人和2名尼泊爾人。

另外，10月31日在尼泊爾西部發生的另一事件中，2名義大利登山客在攀登海拔6887公尺的潘巴里山（Panbari）時遭遇暴風雪遇難。

尼泊爾擁有全球10大高峰中的8座，包括聖母峰（Mount Everest），每年吸引數百名登山者和健行客造訪。

根據喜馬拉雅資料庫（Himalayan Database）統計，自1950年以來，至少有1093人在登山過程遇難，其中約1/3死於雪崩。

