COP30巴西召開前夕 歐盟力拚制定新氣候目標

中央社／ 布魯塞爾4日綜合外電報導
歐盟各國環境部長今天將展開最後努力，試圖在巴西舉行聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）前，確定關鍵排放目標，重申歐盟的氣候雄心。 法新社

歐盟各國環境部長今天將展開最後努力，試圖在巴西舉行聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）前，確定關鍵排放目標，重申歐盟的氣候雄心。

法新社報導，一名歐盟外交官警告：「空手赴貝倫（Belem）開會將侵蝕歐盟的信譽。」COP30會議將於本月10日至21日在巴西的貝倫召開。

歐盟27個成員國的磋商預計持續至今天深夜，各國已針對2035年、2040年減少溫室氣體排放等兩項不同目標討論了數月。

歐盟的排放量僅次於中國、美國與印度，在主要排放者中，歐盟對氣候行動的立場最為堅定，且相較於1990年，歐盟已將排放量減少37%。

然而在開創先河之後，歐盟政治版圖已轉向右派，氣候議題也在很大程度上退居國防跟競爭力之後。

歐盟各國環境部長今天最迫切的挑戰，在於針對2035年排放目標達成全體一致協議，即所謂的「國家自定貢獻」（Nationally Determined Contribution）。巴黎協定（Paris Agreement）簽署國應在COP30提出這項目標。

此外，他們還希望歐盟執行委員會（EuropeanCommission）為2050年前達到碳中和所制定的下一項重大氣候目標，能獲得大部分成員國支持。

歐盟執委會今年7月指出，與1990年水準相比，希望於2040年前將排放量降低90%，這是邁向淨零排放的重要一步，不過歐盟各國尚未就這項目標達成共識。

