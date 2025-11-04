印度成功發射4400公斤衛星 放眼首趟載人太空任務

印度太空研究組織（ISRO）公布LVM3火箭上攝影機拍下的影片，展示印度利用該火箭，自行將海軍先進通訊衛星CMS-03送上天際的過程，讓印度各界為ISRO首趟載人太空任務增添了不少信心。

印度人報（The Hindu）報導，這次被送上太空的衛星約4400公斤，完全由印度設計、研發，是目前為止，印度自行發射最重的一個通訊衛星。

印度新聞局（PIB）指出，CMS-03是印度海軍目前最先進的通訊衛星，能大幅強化海軍的通訊及海上情勢感知能力。

印度海軍表示，這個衛星用的是最先進的印度製組件，能在印度洋地區提供強大且安全的通訊，由於涵蓋範圍大，能確保印度海軍艦艇、潛艦、飛機、海上作戰中心彼此間的無縫串聯，滿足海軍作戰需求。

今日印度（India Today）指出，CMS-03升空將能讓印度在未來幾年的通訊能力大幅提升，也讓各界對印度自行發射衛星的能力更具信心。

此次任務的成功，證明LVM3能將4000公斤以上的衛星自印度發射升空，也說明印度能減少對外國運載火箭的依賴。

這趟任務還有另一個重要的使命，那就是為ISRO首趟載人太空任務加岡揚（Gaganyaan）做準備。加岡揚計畫預計使用改良型LVM3火箭，將太空人送上太空。

LVM3火箭是印度的運載火箭，可將重達4000公斤的東西送入太空，曾成功完成多次任務，也幫助過「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）登陸器在月球南極附近登陸，使印度成為第一個成功完成這項艱鉅任務的國家。