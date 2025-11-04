影／北海道熊患「現身小學附近」獵友會罕見拒捕熊 全因副議長霸凌

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本各地近期頻繁傳出熊出沒事件，北海道積丹町卻因為町議會副議長的職場霸凌，導致負責捕殺熊的獵友會拒絕出動。圖／擷取自HTB北海道新聞的YouTube
日本各地近期頻繁傳出熊出沒事件，北海道積丹町卻因為町議會副議長的職場霸凌，導致負責捕殺熊的獵友會拒絕出動。圖／擷取自HTB北海道新聞的YouTube

日本各地近期頻繁傳出熊出沒事件，讓居民人心惶惶，北海道積丹町卻陷入另一場前所未有的危機。當地負責捕殺熊的獵友會雖被居民視為「生命線」，卻罕見地拒絕出動。而事件的起因，竟與町議會副議長的職場霸凌（パワハラ）風波有關。

《週刊女性PRIME》4日報導，事件起於9月27日。積丹町議會副議長海田一時在自宅附近設置的箱式陷阱，捕獲一頭體重284公斤的巨型棕熊。根據當地記者轉述，趕到現場的獵人不認識海田，卻在詢問身分時遭海田怒斥：「你這是在對誰說話？」

由於捕殺後仍須進行搬運作業，約有十名獵人到場支援，為安全起見要求海田離開現場，但海田不僅拒絕，還說：「需要這麼多人嗎？肯定是因為能拿錢吧。如果你們敢對我這樣，我就不讓你們進行捕殺，還會在議會削減預算，我會讓你們做不下去。」

獵友會對此當然勃然大怒，堅持要求「必須道歉，否則不出動」，導致事態長期僵持。町內在這段期間仍頻繁發生熊出沒，甚至有小熊出現在小學附近，居民直接面臨生命危險。

在正常情況下，獵友會會負責巡邏和捕殺，如今只能由町公所職員代為巡查。憂心的民眾表示：「如果真的出現熊怎麼辦？」「太害怕了，害怕讓孩子外出」。投訴海田的人絡繹不絕，導致町公所無法正常辦公，現場一片混亂。

隨後情勢更為惡化，原定1日至3日在町公所附近的綜合文化中心舉辦的「積丹町文化祭」，竟因收到爆炸威脅而被迫緊急取消。威脅的具體原因尚不明，但考慮到時間點，很可能與熊的風波有關。

這場因「暴言町議員對上搏命獵人」引發的風波，在熊的威脅與爆炸預告的陰影下，令整個小鎮陷入不安。但海田至今仍堅持「自己沒有錯」且「不會道歉」的強硬態度，網上批評聲浪不斷，網友留言批評：「還沒道歉嗎！？」「其他町議員都在幹什麼？副議長真的這麼了不起嗎？」「讓那種老害副議長橫行，也難怪會成為嫌惡和報復的對象啊」以及「低個頭就好了嘛」等。

文章最後指出，積丹町不僅面臨熊的威脅，連平靜的日常生活也遭到破壞。但無論如何，毫無道理的「爆炸威脅」都是絕對不可取。

