汞威脅健康！多國籲2030年前禁用於牙科填充物 WHO列重大威脅

中央社／ 日內瓦3日綜合外電報導
美國等多個國家今天在一場有關限制汞的國際會議上，呼籲2030年前全面禁用以汞為基礎的牙科填充物「汞齊」。 情境示意圖／Ingimage
美國等多個國家今天在一場有關限制汞的國際會議上，呼籲2030年前全面禁用以汞為基礎的牙科填充物「汞齊」。

美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. KennedyJr.）表示：「在已有安全替代品存在的情況下，各國政府至今仍允許在醫療領域使用含汞化合物，這是無法原諒的。」

小羅勃甘迺迪在日內瓦召開的「汞水俣公約」（Minamata Convention on Mercury）締約國會議透過影片發言，他質疑，汞用於電池、非處方藥品與化妝品被視為危險，但為何就能接受它用於牙科填充物？

世界衛生組織（WHO）將汞列為「對公共衛生構成重大威脅的十大化學物質之一」，並稱其「對人體具有毒性」。

部分國家已禁止在牙科填充材料中使用汞齊。這種含汞合金被用於治療蛀牙已長達175年以上。

「汞水俣公約」是一項旨在保護人類健康與環境免受汞及其化合物危害的國際條約，2013年通過，2017年正式生效，全球超過150個國家為公約締約方。

公約規定，各締約國必須採取措施逐步淘汰含汞牙科填充物的使用。

然而，一些非洲國家希望更進一步，主張自2030年起，全面禁止這類填充物的生產、進口與出口，並已向本週召開的會議提交修約草案，要求審議。

布吉納法索代表在會議開幕時表示，許多貧困國家「缺乏足夠甚至完全沒有」處理汞廢棄物的基礎設施。

包括英國、伊朗與印度在內的少數國家對此非洲提案表示反對。

英國代表指出，2030年的期限「太早」，並強調，「儘管有強烈的環境理由減少全球對牙科汞齊的依賴，但替代材料的成本與耐用性都應納入考量」。

美國 牙醫

