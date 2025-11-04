歐盟機構示警 環境風險提高心血管疾病死亡率

歐洲聯盟所屬的歐洲環保署（EEA）今天警告，歐洲1/5心血管疾病死亡病例，可以透過降低空氣污染等環境風險加以預防。

法新社報導，歐洲環保署在一份新報告中指出，面對極端氣溫變化、接觸有毒化學物質、污染和其他因素「對預防至關重要」。

報告指出，據估計，2022年歐洲有超過170萬人死於心血管疾病，死亡人數至少有18%是由上述因素造成。

報告稱，這些因素包括每年13萬人死於細懸浮微粒污染，以及11.5萬人死於極端寒冷或高溫。

歐洲環境署認為，提高公眾對環境壓力因素的認識、減少交通噪音與加強化學物品監管，可以預防此類死亡。

歐洲環保署表示，歐盟正朝著實現2030年零污染目標之一穩定前進。自2005年以來，與空氣污染相關的死亡人數已減少55%。

歐洲環境署指出，心血管疾病是歐盟首要死因，每年至少新增600萬病例，造成歐盟近2820億歐元經濟損失（約合新台幣1兆元）。