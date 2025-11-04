快訊

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

檢舉不適任教師？日本老師竟然也要自我審查

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風海鷗襲菲律賓至少2死 水淹民宅民眾受困屋頂

中央社／ 馬尼拉4日綜合外電報導
颱風「海鷗」（Kalmaegi）登陸菲律賓中部。 美聯社
颱風「海鷗」（Kalmaegi）登陸菲律賓中部。 美聯社

颱風「海鷗」（Kalmaegi）午夜前不久登陸菲律賓中部，許多居民爬上屋頂避難。街道被洪水淹沒，數十萬人被迫撤離，至今已有至少兩人因這場風災喪命。

截至上午8時，颱風以每小時150公里的風速，向西橫掃宿霧（Cebu）及內格羅（Negros）群島。

宿霧訊息官拉莫斯（Rhon Ramos）在電話中告訴法新社：「民眾受困在屋頂求救。」他還說，就連一些避難中心也被洪水淹沒。

28歲的羅沙里歐（Don del Rosario）是風災肆虐宿霧時，躲在樓上避難的民眾之一。

「水漲得太快了。據我所知，凌晨3點左右開始淹水，4點就已經失控，大家跑不掉。我住這裡28年，這是我們遇過最嚴重的。」

拉莫斯表示，9月底6.9強震後仍住在帳篷內的數百名民眾，也被「強制撤離以確保安全」。

民防辦公室副行政官阿勒漢德羅（RafaelitoAlejandro）告訴當地廣播，颱風路徑上已有38萬7千名民眾撤離，保和省另有一名男子被倒下的樹砸中喪生。

颱風「海鷗」（Kalmaegi）登陸菲律賓中部。 美聯社
颱風「海鷗」（Kalmaegi）登陸菲律賓中部。 美聯社
颱風「海鷗」（Kalmaegi）登陸菲律賓中部。 法新社
颱風「海鷗」（Kalmaegi）登陸菲律賓中部。 法新社

颱風

延伸閱讀

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

鳳凰颱風估今明生成 氣象署：是否影響台灣周末到下周是關鍵

鳳凰颱風恐生成 吳聖宇：連續2年11月有颱風影響台灣

周末恐又有颱風生成！這3天最接近台灣 下周更強東北季風緊接而來

相關新聞

戰前告密風氣再起？日本連老師都要自我審查

二○一七年一月二十四日，得知NHK久違地製作了「慰安婦」議題的節目，我帶著半擔心半期待的心情觀賞。節目「今日焦點+」提及韓國的「和平少女像」及日韓「協議」。標題是「韓國 逐漸升溫的『少女像』問題 首次發聲的前慰安婦」。只看標題就可以大概猜到內容，實際上我還是越看越緊張。節目中只提到日本政府反對設置少女像，強迫韓國履行日韓「協議」的立場，雖然節目宣稱有「當事人多元的聲音」，實際上卻只提到根據日韓「協議」獲得給付金，對設置少女像採取批判立場的聲音。

學生每餐平均預算僅56元！日佛心大學推20元拉麵 附餐宿舍月租僅1萬5

在日本物價高漲的環境下，大學生的處境也日益嚴峻。根據日本今年公布的數據顯示，大學生每月伙食費僅約26,000日圓（約台幣5200元），換算下來，每天伙食預算僅850日圓（約台幣170元）。若要吃足三餐，平均一餐竟必須壓在280日圓（約台幣56元）以內，顯示學生也必須極力減少支出。

赴日吃美食花費恐增！食材成本狂飆 聖誕、跨年用餐難逃漲勢

聖誕節、跨年計畫赴日旅遊的民眾要注意了！日本目前正值長期的物價上漲趨勢中。而這波漲勢也將直接影響年底和新年的兩大「重頭戲」─聖誕節與新年。根據日媒FNN報導，因雞蛋、巧克力、牛奶等關鍵原料飆漲，想赴日過節，享用應景美食的預算恐怕得拉高。

英國列車隨機砍人案 員工奮勇、司機改道 警方獲報僅11分鐘即逮捕嫌犯

英國1日晚間發生列車持刀隨機砍人事件，武裝警員趕抵後登上列車，使用電擊槍制伏凶嫌，共有11人受傷送醫，CNN報導，警方接...

颱風海鷗襲菲律賓至少2死 水淹民宅民眾受困屋頂

颱風「海鷗」（Kalmaegi）午夜前不久登陸菲律賓中部，許多居民爬上屋頂避難。街道被洪水淹沒，數十萬人被迫撤離，至今已...

台灣「敦仁之歌」登越南舞台 聽眾讚：找回純真自己

台灣當代古典作曲家張玹作品「敦仁之歌」2日受邀於河內演出，數百人到場聆聽。有聽眾深受觸動，讚美曲作「找到最純真的自己，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。