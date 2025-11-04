快訊

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

檢舉不適任教師？日本老師竟然也要自我審查

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣「敦仁之歌」登越南舞台 聽眾讚：找回純真自己

中央社／ 河內4日專電
2日晚間，具濃厚台灣元素的「敦仁之歌」在河內悠揚響起，台灣當代作曲家創作難得登上越南舞台，創作者張玹（中）受邀到場分享。聽眾表示很感動，彷彿找到最沒有煩惱的自己。中央社
2日晚間，具濃厚台灣元素的「敦仁之歌」在河內悠揚響起，台灣當代作曲家創作難得登上越南舞台，創作者張玹（中）受邀到場分享。聽眾表示很感動，彷彿找到最沒有煩惱的自己。中央社

台灣當代古典作曲家張玹作品「敦仁之歌」2日受邀於河內演出，數百人到場聆聽。有聽眾深受觸動，讚美曲作「找到最純真的自己，是暖心的音樂。」張玹表示，很開心能打開與各地聽眾的連結，也讓人看見背後的台灣故事。

2日晚間，近300位聽眾共度美好的音樂之夜，享受旅越台灣鋼琴家廖歆巧和越南小提琴家黃胡慶雲（Hoàng Hồ Khánh Vân）美妙且療癒人心的「敦仁之歌」二重奏。

透過台灣駐越南代表處協助牽線，張玹受越南主辦單位邀請，親自出席音樂會，並上台向現場觀眾分享曲目概念，以及為恐慌症所苦的創作歷程。

「敦仁之歌」為張玹創作專輯「安土」中的系列曲目，而寓意「安於所居之土」的專輯，則是受邀為敦仁精神醫院病友所做音樂，希望以陪伴讓病友舒心，營造一方安土。

張玹3日接受中央社專訪時表示，當初接到代表處聯繫，感受到對方的用心，所以樂於前來。他創作時就想把曲做得更好更完整，期待能在不同地方演出、播放。

越南國家交響樂團音樂總監暨首席指揮本名哲司（Honna Tetsuji）看完演出後告訴他，「雖知這不是我的個人語彙，但音樂真的很美。」也有越南民眾特意買花獻給張玹，感謝他美好的作曲，使他們深受感動、有所共鳴，「這是我們存在的意義」，張玹說。

專輯出版後，張玹常獲聽眾當面或來訊，說他們覺得被觸動，並分享心事，「這是我創作這套曲目的初衷，也就是陪伴那些對生活感到辛苦的人，同時打開連結的可能性，也打開了作曲家聆聽的功能。」在他看來，「聆聽」是作曲的社會責任之一。

「敦仁之歌」帶有濃厚的台灣元素，以張玹新創作的童謠、民謠與老歌語彙素材為基礎變調而成，順著旋律的特性，自然生長出不同的樣貌。台灣觀眾在聆聽時，常會被勾起起青春或兒時記憶中的曲調和旋律。

他表示，從小聽台灣老歌，如此旋律早已存在於他的聽覺認知系統。走向世界時，國際友人自然能從作品內容或作者背景中，連結到台灣故事與脈絡，「這時台灣就能真實地被看到」。

背景同為音樂家的越南文化、運動與旅遊部國際合作局副局長陳一皇（Trần Nhất Hoàng）到場聆聽。

他告訴記者，「一切都很美好，尤其是傳達的訊息，透過音樂關懷他人，甚至是一些可能被遺忘的人，是很棒的概念。或許很多越南的藝術家，都能學到一些東西，包括我自己。能夠經由音樂去回饋社會是很棒的事情，我很愛這個想法。」

他期待未來與台灣有更多合作、交流，並說：「人與人的連結在未來將更重要，我們需要更多理解，透過文化交流、合作演出，能更了解彼此。我認為文化交流是最美好的事物之一，希望未來能有更多與台灣交流、彼此認識的機會，不僅是音樂，也包括其他形式的藝術。」

旅越台灣鋼琴家廖歆巧在地推動文化的民間外交，她表示，越南人普遍都很喜歡台灣文化，也很多越南朋友說去過台灣旅遊。「台越文化交流一直都有在推動，駐越南代表處也努力協助。」

「我們在越南辦活動，都會希望盡力把台灣音樂，如民謠、童謠等，帶給當地學生與觀眾。一點一滴，我覺得住在河內的台灣人，只要有機會，都樂於把自己所愛的文化推出去，這裡民眾感覺也都蠻喜歡的。」

到場的台灣聽眾佳瑩深受感動，她告訴記者，「張玹的作曲能讓大眾直接接受到曲子的情感，在某些段落中，透過簡單幾個音符的陪伴，好像能找到最純真、最沒有煩惱的自己；在某些段落中，似曾相識但卻截然不同的旋律，能讓心情慢慢平靜、甚至變得開朗，是非常暖心的音樂體驗。」

2日，台灣駐越南代表劉世忠（右1）、越南文化部陳一皇（左1）、中華航空河內分公司總經理陳志威（左2）到場聆聽「敦仁之歌」演奏會，與作曲家張玹（左3）、鋼琴家廖歆巧（右2）和小提琴家黃胡慶雲（右3）合影。中央社
2日，台灣駐越南代表劉世忠（右1）、越南文化部陳一皇（左1）、中華航空河內分公司總經理陳志威（左2）到場聆聽「敦仁之歌」演奏會，與作曲家張玹（左3）、鋼琴家廖歆巧（右2）和小提琴家黃胡慶雲（右3）合影。中央社
台灣古典當代作曲家張玹作品「敦仁之歌」2日受邀於河內登場，近300位聽眾共度美好的音樂之夜，享受旅越台灣鋼琴家廖歆巧和越南小提琴家黃胡慶雲美妙且療癒人心的二重奏。中央社
台灣古典當代作曲家張玹作品「敦仁之歌」2日受邀於河內登場，近300位聽眾共度美好的音樂之夜，享受旅越台灣鋼琴家廖歆巧和越南小提琴家黃胡慶雲美妙且療癒人心的二重奏。中央社
「敦仁之歌」作曲家張玹3日告訴中央社，創作「安土」的初衷，也就是陪伴那些對生活感到辛苦的人，同時打開連結的可能性，他很高興能有機會到越南，與當地聽眾接觸。中央社
「敦仁之歌」作曲家張玹3日告訴中央社，創作「安土」的初衷，也就是陪伴那些對生活感到辛苦的人，同時打開連結的可能性，他很高興能有機會到越南，與當地聽眾接觸。中央社

延伸閱讀

越南在南海興建21座人工島 挑戰中國航道控制權

日本老字號醬油「龜甲萬」防腐劑超標 162公斤被要求退運或銷毀

嚴防非洲豬瘟、從越南帶肉粽遭罰20萬元 花5年終於繳清

來去越南玩！胡志明飯店推薦一次看　房間漂亮價格更漂亮

相關新聞

戰前告密風氣再起？日本連老師都要自我審查

二○一七年一月二十四日，得知NHK久違地製作了「慰安婦」議題的節目，我帶著半擔心半期待的心情觀賞。節目「今日焦點+」提及韓國的「和平少女像」及日韓「協議」。標題是「韓國 逐漸升溫的『少女像』問題 首次發聲的前慰安婦」。只看標題就可以大概猜到內容，實際上我還是越看越緊張。節目中只提到日本政府反對設置少女像，強迫韓國履行日韓「協議」的立場，雖然節目宣稱有「當事人多元的聲音」，實際上卻只提到根據日韓「協議」獲得給付金，對設置少女像採取批判立場的聲音。

學生每餐平均預算僅56元！日佛心大學推20元拉麵 附餐宿舍月租僅1萬5

在日本物價高漲的環境下，大學生的處境也日益嚴峻。根據日本今年公布的數據顯示，大學生每月伙食費僅約26,000日圓（約台幣5200元），換算下來，每天伙食預算僅850日圓（約台幣170元）。若要吃足三餐，平均一餐竟必須壓在280日圓（約台幣56元）以內，顯示學生也必須極力減少支出。

赴日吃美食花費恐增！食材成本狂飆 聖誕、跨年用餐難逃漲勢

聖誕節、跨年計畫赴日旅遊的民眾要注意了！日本目前正值長期的物價上漲趨勢中。而這波漲勢也將直接影響年底和新年的兩大「重頭戲」─聖誕節與新年。根據日媒FNN報導，因雞蛋、巧克力、牛奶等關鍵原料飆漲，想赴日過節，享用應景美食的預算恐怕得拉高。

英國列車隨機砍人案 員工奮勇、司機改道 警方獲報僅11分鐘即逮捕嫌犯

英國1日晚間發生列車持刀隨機砍人事件，武裝警員趕抵後登上列車，使用電擊槍制伏凶嫌，共有11人受傷送醫，CNN報導，警方接...

颱風海鷗襲菲律賓至少2死 水淹民宅民眾受困屋頂

颱風「海鷗」（Kalmaegi）午夜前不久登陸菲律賓中部，許多居民爬上屋頂避難。街道被洪水淹沒，數十萬人被迫撤離，至今已...

台灣「敦仁之歌」登越南舞台 聽眾讚：找回純真自己

台灣當代古典作曲家張玹作品「敦仁之歌」2日受邀於河內演出，數百人到場聆聽。有聽眾深受觸動，讚美曲作「找到最純真的自己，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。