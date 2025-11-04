台灣「敦仁之歌」登越南舞台 聽眾讚：找回純真自己

台灣當代古典作曲家張玹作品「敦仁之歌」2日受邀於河內演出，數百人到場聆聽。有聽眾深受觸動，讚美曲作「找到最純真的自己，是暖心的音樂。」張玹表示，很開心能打開與各地聽眾的連結，也讓人看見背後的台灣故事。

2日晚間，近300位聽眾共度美好的音樂之夜，享受旅越台灣鋼琴家廖歆巧和越南小提琴家黃胡慶雲（Hoàng Hồ Khánh Vân）美妙且療癒人心的「敦仁之歌」二重奏。

透過台灣駐越南代表處協助牽線，張玹受越南主辦單位邀請，親自出席音樂會，並上台向現場觀眾分享曲目概念，以及為恐慌症所苦的創作歷程。

「敦仁之歌」為張玹創作專輯「安土」中的系列曲目，而寓意「安於所居之土」的專輯，則是受邀為敦仁精神醫院病友所做音樂，希望以陪伴讓病友舒心，營造一方安土。

張玹3日接受中央社專訪時表示，當初接到代表處聯繫，感受到對方的用心，所以樂於前來。他創作時就想把曲做得更好更完整，期待能在不同地方演出、播放。

越南國家交響樂團音樂總監暨首席指揮本名哲司（Honna Tetsuji）看完演出後告訴他，「雖知這不是我的個人語彙，但音樂真的很美。」也有越南民眾特意買花獻給張玹，感謝他美好的作曲，使他們深受感動、有所共鳴，「這是我們存在的意義」，張玹說。

專輯出版後，張玹常獲聽眾當面或來訊，說他們覺得被觸動，並分享心事，「這是我創作這套曲目的初衷，也就是陪伴那些對生活感到辛苦的人，同時打開連結的可能性，也打開了作曲家聆聽的功能。」在他看來，「聆聽」是作曲的社會責任之一。

「敦仁之歌」帶有濃厚的台灣元素，以張玹新創作的童謠、民謠與老歌語彙素材為基礎變調而成，順著旋律的特性，自然生長出不同的樣貌。台灣觀眾在聆聽時，常會被勾起起青春或兒時記憶中的曲調和旋律。

他表示，從小聽台灣老歌，如此旋律早已存在於他的聽覺認知系統。走向世界時，國際友人自然能從作品內容或作者背景中，連結到台灣故事與脈絡，「這時台灣就能真實地被看到」。

背景同為音樂家的越南文化、運動與旅遊部國際合作局副局長陳一皇（Trần Nhất Hoàng）到場聆聽。

他告訴記者，「一切都很美好，尤其是傳達的訊息，透過音樂關懷他人，甚至是一些可能被遺忘的人，是很棒的概念。或許很多越南的藝術家，都能學到一些東西，包括我自己。能夠經由音樂去回饋社會是很棒的事情，我很愛這個想法。」

他期待未來與台灣有更多合作、交流，並說：「人與人的連結在未來將更重要，我們需要更多理解，透過文化交流、合作演出，能更了解彼此。我認為文化交流是最美好的事物之一，希望未來能有更多與台灣交流、彼此認識的機會，不僅是音樂，也包括其他形式的藝術。」

旅越台灣鋼琴家廖歆巧在地推動文化的民間外交，她表示，越南人普遍都很喜歡台灣文化，也很多越南朋友說去過台灣旅遊。「台越文化交流一直都有在推動，駐越南代表處也努力協助。」

「我們在越南辦活動，都會希望盡力把台灣音樂，如民謠、童謠等，帶給當地學生與觀眾。一點一滴，我覺得住在河內的台灣人，只要有機會，都樂於把自己所愛的文化推出去，這裡民眾感覺也都蠻喜歡的。」