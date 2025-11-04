快訊

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

檢舉不適任教師？日本老師竟然也要自我審查

聖經中隱藏性暴力？ 英大學發出內容警告

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
英國謝菲爾德大學針對聖經發出內容警告，反映了新覺醒主義的崛起。（Photo by Aaron Burden on Unsplash under C.C License）
英國謝菲爾德大學針對聖經發出內容警告，反映了新覺醒主義的崛起。（Photo by Aaron Burden on Unsplash under C.C License）

聖經裡記載暴力內容？英國謝菲爾德大學針對聖經發出內容警告，指其充斥著謀殺和暴力的場景，甚至包含血腥的傷害和性暴力。但對此，基督教專家駁斥其為對聖經文本的嚴重誤解，也是荒謬的指控。

指控聖經記載暴力

今日基督教》報導，謝菲爾德大學針對聖經發出內容警告，其審查機制聲稱聖經中充斥謀殺和暴力的場景，且福音書中關於耶穌的生平包含血腥的身體傷害和性暴力。該校學習聖經和古典文獻的英國文學系學生都有收到這項警告。

事實上，聖經中確有描述謀殺暴力的場景，但這些通常出現在舊約聖經中。新約福音書中並沒有性暴力的記載，儘管耶穌被釘十字架時似乎是赤裸身體，但經文中沒有任何跡象帶有性暗示。

「耶穌之死是愛、犧牲和救贖的終極表達，更是基督教信仰的核心。」基督教法律中心執行長威廉斯表示，對聖經中的救贖敘事施加內容警告，不僅是對文本的嚴重誤解，更是荒謬的指控。

新覺醒主義崛起

英國基督教學院》報導，謝菲爾德大學在捍衛立場文件中辯稱，內容提示是一種標準的學術工具，用於標明何時會討論敏感或露骨的內容，其目的是確保能夠公開、批判地討論相關主題，同時幫助可能難以接受相關細節的學生做好準備。

英國宗教評論家佩平斯特認為，這項警告反映了新覺醒主義的崛起，而其最陰險的方面在於，儘管認同基督教是過去歷史的一部分，但卻不承認基督教仍是英國文化的一部分。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

倫敦升格量化金融重鎮 近一年創造數十億英鎊營收

每天獨自上課、吃飯 她曝大學孤單生活：沒動力也交不到朋友

大學畢業後遭父親討回學費 女兒「1句話神反擊」震撼全家

美國相信聖經者增加 柯克遭刺殺助長趨勢

相關新聞

戰前告密風氣再起？日本連老師都要自我審查

二○一七年一月二十四日，得知NHK久違地製作了「慰安婦」議題的節目，我帶著半擔心半期待的心情觀賞。節目「今日焦點+」提及韓國的「和平少女像」及日韓「協議」。標題是「韓國 逐漸升溫的『少女像』問題 首次發聲的前慰安婦」。只看標題就可以大概猜到內容，實際上我還是越看越緊張。節目中只提到日本政府反對設置少女像，強迫韓國履行日韓「協議」的立場，雖然節目宣稱有「當事人多元的聲音」，實際上卻只提到根據日韓「協議」獲得給付金，對設置少女像採取批判立場的聲音。

學生每餐平均預算僅56元！日佛心大學推20元拉麵 附餐宿舍月租僅1萬5

在日本物價高漲的環境下，大學生的處境也日益嚴峻。根據日本今年公布的數據顯示，大學生每月伙食費僅約26,000日圓（約台幣5200元），換算下來，每天伙食預算僅850日圓（約台幣170元）。若要吃足三餐，平均一餐竟必須壓在280日圓（約台幣56元）以內，顯示學生也必須極力減少支出。

赴日吃美食花費恐增！食材成本狂飆 聖誕、跨年用餐難逃漲勢

聖誕節、跨年計畫赴日旅遊的民眾要注意了！日本目前正值長期的物價上漲趨勢中。而這波漲勢也將直接影響年底和新年的兩大「重頭戲」─聖誕節與新年。根據日媒FNN報導，因雞蛋、巧克力、牛奶等關鍵原料飆漲，想赴日過節，享用應景美食的預算恐怕得拉高。

英國列車隨機砍人案 員工奮勇、司機改道 警方獲報僅11分鐘即逮捕嫌犯

英國1日晚間發生列車持刀隨機砍人事件，武裝警員趕抵後登上列車，使用電擊槍制伏凶嫌，共有11人受傷送醫，CNN報導，警方接...

颱風海鷗襲菲律賓至少2死 水淹民宅民眾受困屋頂

颱風「海鷗」（Kalmaegi）午夜前不久登陸菲律賓中部，許多居民爬上屋頂避難。街道被洪水淹沒，數十萬人被迫撤離，至今已...

台灣「敦仁之歌」登越南舞台 聽眾讚：找回純真自己

台灣當代古典作曲家張玹作品「敦仁之歌」2日受邀於河內演出，數百人到場聆聽。有聽眾深受觸動，讚美曲作「找到最純真的自己，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。