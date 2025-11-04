聖經中隱藏性暴力？ 英大學發出內容警告

聖經裡記載暴力內容？英國謝菲爾德大學針對聖經發出內容警告，指其充斥著謀殺和暴力的場景，甚至包含血腥的傷害和性暴力。但對此，基督教專家駁斥其為對聖經文本的嚴重誤解，也是荒謬的指控。

指控聖經記載暴力

《今日基督教》報導，謝菲爾德大學針對聖經發出內容警告，其審查機制聲稱聖經中充斥謀殺和暴力的場景，且福音書中關於耶穌的生平包含血腥的身體傷害和性暴力。該校學習聖經和古典文獻的英國文學系學生都有收到這項警告。

事實上，聖經中確有描述謀殺暴力的場景，但這些通常出現在舊約聖經中。新約福音書中並沒有性暴力的記載，儘管耶穌被釘十字架時似乎是赤裸身體，但經文中沒有任何跡象帶有性暗示。

「耶穌之死是愛、犧牲和救贖的終極表達，更是基督教信仰的核心。」基督教法律中心執行長威廉斯表示，對聖經中的救贖敘事施加內容警告，不僅是對文本的嚴重誤解，更是荒謬的指控。

新覺醒主義崛起

《英國基督教學院》報導，謝菲爾德大學在捍衛立場文件中辯稱，內容提示是一種標準的學術工具，用於標明何時會討論敏感或露骨的內容，其目的是確保能夠公開、批判地討論相關主題，同時幫助可能難以接受相關細節的學生做好準備。

英國宗教評論家佩平斯特認為，這項警告反映了新覺醒主義的崛起，而其最陰險的方面在於，儘管認同基督教是過去歷史的一部分，但卻不承認基督教仍是英國文化的一部分。

【更多精采內容，詳見 】