學生每餐平均預算僅56元！日佛心大學推20元拉麵 附餐宿舍月租僅1萬5

聯合新聞網／ 綜合報導
京都北區大學食堂推出一百日圓限定拉麵，應援經濟困難的學生。示意圖，非文中拉麵。 圖／ingimage
日本物價高漲的環境下，大學生的處境也日益嚴峻。根據日本今年公布的數據顯示，大學生每月伙食費僅約26,000日圓（約台幣5,200元），換算下來，每天伙食預算僅850日圓（約台幣170元）。若要吃足三餐，平均一餐竟必須壓在280日圓（約台幣56元）以內，顯示學生也必須極力減少支出。

學校餐廳因此成為協助經濟困難學生飲食的重要角色。根據「關西電視台」報導，位於京都市北區的佛教大學，校內餐廳的排隊人潮竟綿延了兩層樓。學生們的目標，是佛教大學期間限定推出的「100日圓拉麵」（約台幣20元），當天準備的72碗在開店後立刻秒殺。學生大讚：「真的超級好吃」、「是貝類湯頭，我一週吃三、四次，好吃到不會膩」。更有一名學生透露，自己每月的伙食費僅有12,000日圓（約台幣2400元），遠低於全國平均。他表示：「我完全靠自己煮飯，並嚴格規定『一週伙食費必須控制在3,000日圓（約台幣600元）以內』。」他坦言，因為學費等開銷都必須自己負擔，家裡沒有資助。

除了學餐，京都一處有著78年傳統的學生宿舍「京都學生Green Heights」，也是學生的避風港。這裡由80歲的宿舍媽媽西川勝子女士經營，六張榻榻米大的冷氣套房房租僅48,000日圓（約台幣9,600元），只要另付電費。若再加上西川女士親手烹調的營養早、晚餐，每月總費用僅約75,000日圓（約台幣15,000元）。

一名京都大學的學生大讚宿舍的餐點美味程度，堪比外面「2,000日圓（約台幣400元）」的料理。在物價飛漲、學費沉重的壓力下，這些來自學校與社會的溫暖人情，正支撐著日本下一代的成長。

