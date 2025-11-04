快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本正面臨一波食材漲價趨勢，預計持續到新年。圖為東京上野鬧區。 法新社
日本正面臨一波食材漲價趨勢，預計持續到新年。圖為東京上野鬧區。 法新社

近期計畫赴日旅遊的民眾要注意了！日本目前正值長期的物價上漲趨勢中，而這波漲勢也將直接影響年底和新年的兩大「重頭戲」聖誕節與新年。根據日媒「FNN」報導，因雞蛋、巧克力、牛奶等關鍵原料飆漲，想赴日過節，享用應景美食的預算恐怕得拉高。

今年日本的聖誕節蛋糕，價格恐怕也「不甜蜜」。日媒走訪東京豐島區的知名甜點店（PATISSERIE Yoshinori Asami），業者表示，店內雖已開始接受預訂聖誕蛋糕，但成本壓力極大。他指出，10公斤裝的雞蛋已從去年的3200日圓（約台幣641元）飆漲至4300日圓（約台幣862元）。此外，牛奶、奶油也都在漲價。其中漲幅最誇張的是巧克力，竟比去年同期貴了36.6%，這對聖誕或情人節檔期是巨大的衝擊。業者被迫做出艱難決定，使用巧克力的蛋糕「調漲500日圓」（約台幣100元），而最受歡迎的草莓鮮奶油蛋糕則「盡量壓在」漲100至200日圓（約台幣20〜40元）。

不只聖誕節，日本年菜料理必備的食材，如鮭魚卵、扇貝、章魚、魚板及昆布，價格全線上揚，連新年必吃的麻糬（餅）也難逃漲勢。台灣觀光客必訪的購物聖地「上野阿美橫丁」店家也不安地表示：「價格大概比去年貴了一成左右，且貨源有限。但還是會盡力提供經濟又美味的產品。」

這波「年末漲價潮」讓日本民眾也大喊吃不消，有消費者坦言：「年底開銷大，應該很難像往年一樣豪華過節。」這波物價高漲可能將持續到新年，近期計畫赴日享受節慶美食的台灣旅客，可能要先有些心理準備。

漲價 物價 日本 聖誕節 跨年 東京

赴日吃美食花費恐增！食材成本狂飆 聖誕、跨年用餐難逃漲勢

