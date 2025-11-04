37歲男性侵61歲晨運婦！1句話嚇到她阻夫報案 嫌犯被捕內情心寒

快訊

香港01／ 李納德／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

新加坡1名61歲婦人早上到樓下公園健身角落晨運，慘遭37歲陌生男子拖入草叢性侵，完事後威脅如果敢報警就「殺了她全家」。受害人的丈夫得悉妻子受辱後想報警，但她因太害怕而一度阻止。

警方其後接報調查，揭發該名嫌犯原來是正棄保潛逃的通緝犯，此期間還累計犯下33宗罪，包括4度傷害女友及闖入女廁偷看少女如廁。該色狼日前終被判監19年半及鞭刑12下。

新加坡傳媒報導，案發於2022年5月13日清晨，受害人到往所樓下的健身角落晨運，她正使用1部橢圓機時，1名男子行近「跟隊」，希望和受害人輪流使用。受害人同意並從機上走下來，馬上遭嫌犯拖入草叢中，以左手掩住她的嘴，右手攬住其身體壓在地上。

受害人哀求被告住手，謊稱自己已經70歲，但淫狼懶理求饒。嫌犯犯案後作出威嚇，指受害人敢報警就「殺她全家」。

受害人怕得等被告離去才敢回家，丈夫知道她被性侵後即想報警，但她怕連累家人，一度阻止報案，幸好丈夫堅持才揭發事件。受害人原本想在警察上門前洗澡，丈夫想起妻子身上會留下犯人涉案的「證據」，及時阻止妻子往洗澡。

警方在案發當天即拘捕被告伊姆蘭（音譯），驗尿發現含有甲基安非他命（俗稱冰毒）等成份。警方發現被告原來正棄保潛逃，此期間累計犯下33罪，接連發出了8個緊急通報通緝，落網後獲准保，其間又多犯性侵罪、4次蓄意傷害女友、闖入女廁偷看少女如廁等。

被告合共被控41罪，除性侵外還涉無牌駕駛、不誠實挪用他人財物、蓄意傷人、欺騙、吸毒等罪行，他承認其中10項。日前法官判他判監19年半、鞭打12下、出獄後吊銷駕照2年。

