巴西森林保育見成效 氣候目標仍面臨挑戰

中央社／ 聖保羅3日專電

巴西在2025年迎來環境保育的多項正面進展。根據政府與研究機構最新數據，亞馬遜地區的森林砍伐率創下11年新低，溫室氣體排放量也出現16年來最大降幅。然而，火災成為新的破壞主角，氣候目標仍面臨挑戰。

巴西新聞網站g1近期引述國家太空署（Inpe）公布的年度監測報告指出，2024年8月至2025年7月間，亞馬遜地區的森林砍伐面積為5796平方公里，較前一年減少11%。這是自2014年以來最低紀錄，延續了近4年的下降趨勢。

根據巴西政府，砍伐減少歸功於加強監管、凍結非法信貸、地方參與、衛星監控技術升級，以及「亞馬遜基金」（Amazon Fund）的重啟。參與聯邦計畫的城市平均砍伐率下降65.5%，並獲得巴西幣8億元（約新台幣46.12億元）投資。

儘管砍伐減少，火災卻迅速成為森林破壞的主要手段。報導指出，非法業者傾向先進行選擇性伐木，再利用乾燥條件放火清理，這種方式更隱密、成本低，衛星難以即時偵測。

氣候變遷與聖嬰現象導致極端乾旱，使森林更易燃。2024年首次出現火災燒毀森林面積超過牧場的情況，顯示破壞模式已轉向「火燒為主」。

巴西新聞網站g1另一篇報導根據非政府組織「氣候觀察站」（Observatório do Clima）發布的報告指出，2024年巴西溫室氣體排放量下降16.7%，達21.45億噸二氧化碳當量，為2009年以來最低。主要減排來自土地使用變更（如砍伐）下降32.5%。

然而，農業、能源、工業與廢棄物部門排放持平或略升。畜牧業仍佔全國排放量51%，能源部門略升0.8%，廢棄物部門創歷史新高。

據報導，巴西承諾在2025年底前將淨排放量降至13.2億噸，但預估今年將達14.4億噸，仍高出目標約9%。專家警告，若其他部門不加速減排，巴西恐難達成2030年零砍伐與氣候承諾。

2024年巴西出口原油達8500萬噸，創新高。雖未計入國內排放統計，但其燃燒後排放對全球氣候影響重大。

報導指出，巴西在森林保育與減排方面取得初步成果，但火災與非土地部門排放仍構成挑戰。政府與民間需持續合作，強化監管、推動綠色技術，才能真正邁向永續未來。

