中企在印尼峇里省絕美懸崖蓋觀光電梯惹議 當局喊卡
中國開發商計劃在印尼峇里省（Bali）珀尼達島最受歡迎的其中一處懸崖建造182公尺玻璃電梯通往下方海灘，引來各界強烈反彈，擔心會破壞環境，峇里省當局已暫停這項工程。
英國廣播公司（BBC）報導，這座位於克林金海灘（Kelingking Beach，有人稱為精靈海灘）的電梯是由中國開世集團興建，理應會讓遊客更容易抵達海灘。
然而當電梯井工程切穿這處被暱稱為「暴龍懸崖」（T-Rex cliff）的地標後，相關照片在社群媒體上瘋傳，讓當地居民與遊客感到憤怒，認為它毀了自然美景，還加速侵蝕問題。
當局也發現這項計畫並未取得必要的許可證。
當地居民瑪迪（Made Sediana）告訴「峇里島太陽報」（The Bali Sun）：「很可惜，克林金海灘美麗的景觀被電梯計畫破壞了。…遊客來珀尼達島（NusaPenida）是為了欣賞美麗全景，不是為了看電梯。」
另一名民眾則說：「太蠢了。遊客來峇里，就是要享受自然環境，因為他們自己的國家早就都是高樓大廈。」
目前還不清楚會停工多久。
BBC指出，中國在印尼峇里島的投資正逐步增加。舉例來說，中國長業建設集團已投資30億美元，擬與印尼企業PT BIBU Panji Sakti合資興建峇里島第2座機場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言