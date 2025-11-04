中企在印尼峇里省絕美懸崖蓋觀光電梯惹議 當局喊卡

中央社／ 雅加達3日綜合外電報導

中國開發商計劃在印尼峇里省（Bali）珀尼達島最受歡迎的其中一處懸崖建造182公尺玻璃電梯通往下方海灘，引來各界強烈反彈，擔心會破壞環境，峇里省當局已暫停這項工程。

英國廣播公司（BBC）報導，這座位於克林金海灘（Kelingking Beach，有人稱為精靈海灘）的電梯是由中國開世集團興建，理應會讓遊客更容易抵達海灘。

然而當電梯井工程切穿這處被暱稱為「暴龍懸崖」（T-Rex cliff）的地標後，相關照片在社群媒體上瘋傳，讓當地居民與遊客感到憤怒，認為它毀了自然美景，還加速侵蝕問題。

當局也發現這項計畫並未取得必要的許可證。

當地居民瑪迪（Made Sediana）告訴「峇里島太陽報」（The Bali Sun）：「很可惜，克林金海灘美麗的景觀被電梯計畫破壞了。…遊客來珀尼達島（NusaPenida）是為了欣賞美麗全景，不是為了看電梯。」

另一名民眾則說：「太蠢了。遊客來峇里，就是要享受自然環境，因為他們自己的國家早就都是高樓大廈。」

目前還不清楚會停工多久。

BBC指出，中國在印尼峇里島的投資正逐步增加。舉例來說，中國長業建設集團已投資30億美元，擬與印尼企業PT BIBU Panji Sakti合資興建峇里島第2座機場。

