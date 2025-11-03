羅馬市中心古蹟塔樓驚悚崩塌 維修工人重傷

快訊

中央社／ 羅馬3日專電

位在羅馬競技場附近古蹟區的孔蒂塔樓（Torre dei Conti）今天發生部分坍塌事件，許多遊客拍下崩塌瞬間煙塵瀰漫的驚悚畫面，幾名參與整修的工人遭波及，其中一人送醫傷勢嚴重，消防隊仍在救援可能受困的工人。

這座孔蒂塔樓位在羅馬市中心古蹟區的帝國廣場大道旁，屬於中世紀防禦塔樓，正在進行修復工程，根據義大利媒體安莎（ANSA）報導，發生崩塌事件後，一名64歲工人送醫，傷勢嚴重。

義媒報導，塔樓今天發生2次崩塌，第1次在上午11時20分左右，第2次在下午1時左右。第1次崩塌後，消防人員立刻趕往救援，後續發生第2次崩塌，大量塵土讓救援行動相當困難。義媒報導，恐仍有1名工人受困在塔樓下。

崩塌 工人 羅馬

