泰國暴雨釀洪災 曼谷封鎖淹水地下道
泰國昨天晚間下起豪雨，導致首都曼谷及其周邊的北欖府（SamutPrakan）、海濱渡假勝地巴達雅等地出現暴洪，當局今天上午封鎖曼谷班蘇區（Bang Sue）一條淹水地下道。
「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）今天表示，曼谷街道的排水系統設計可應對高達60毫米的雨量。不過曼谷的叻席區（Laksi）夜間記錄到131.5毫米的雨量，邦納區（Bang Na）為116.5毫米，佛拉卡隆區（PhraKhanong）也達115.5毫米。
在巴達雅（Pattaya），據報素坤逸路（SukhumvitRoad）由北至南有部分路段的積水深及腰部；巴達雅3號路（Pattaya 3 Road）部分低窪路段也有淹水情況，小型交通工具無法通過。
泰國氣象局今天提到，北部地區自明天起至6日雨勢將趨緩，但7日、8日又會再增強。
除上述地區外，根據泰國防減災廳（DDPM），位於北部、東北部及中部平原的另外12個府也有部分地區仍持續淹水。
